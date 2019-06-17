17 июня 2019, 06:06

Политологи рассказали о консолидации ЛГБТ-сообщества в Грузии

В Грузии ЛГБТ-сообщество набирает силу, но параллельно с ним растет и агрессия против него, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ЛГБТ-активисты собрались у здания правительства Грузии, протестуя против заявления патриархии о недопустимости гей-парада. Там же собрались участники контракции, среди них были священники. Семь человек, которые пытались помешать акции ЛГБТ, были заключены под стражу, еще 21 человек находится под подпиской о невыезде. Троим из семи задержанных Тбилисский горсуд присудил штраф по 1000 лари (около 365 долларов). Все задержанные на акции против гей-парада были освобождены.

"ЛГБТ-сообщество набирает силу. Организации щедро финансируют из-за рубежа, а планирование масштабных мероприятий свидетельствует об организованности и консолидации", - сказал 16 июня корреспонденту "Кавказского узла" координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

Он обратил внимание, что ЛГБТ-сообщество поддерживает несколько местных политических партий и это указывает на то, что сообщество способно оказывать влияние на процессы в стране.

Анджапаридзе уверен, что развитие событий во время проведения "Недели ЛГБТ" полностью зависит от действий сообщества, в частности, от того, будут ли они проводить своим мероприятия в закрытых помещениях. В противном случае могут произойти столкновения.

Он напомнил об аналогичном случае, произошедшем в мае 2013 года, когда крупный гей-парад был сорван его противниками.

В мае 2013 года противники проведения митинга в поддержку представителей сексуальных меньшинств в Тбилиси напали на автобус с ЛГБТ-активистами. Акция завершилась массовыми столкновениями, в результате которых пострадали 28 человек.

"Грузинское общество ортодоксально и консервативно. Настроения против секс-меньшинств наиболее сильны в регионах страны. На контракцию 14 июня вышла малая часть людей, испытывающих неприязнь ЛГБТ-сообществу", - сказал он.

Активисты ЛГБТ-сообщества, зная, в каком обществе живут, проводят акции, носящие "вызывающий" характер, также отметил Анджапаридзе.

Представители секс-меньшинств "тоже хотят отстоять свои права", считает психолог, профессор социальных наук "Свободного университета" Георгий Нижарадзе.

"Раньше об ЛГБТ-сообществе не говорили. Сейчас уже говорят, а это означает укрепление его позиций. Пропорционально росту движения растет и агрессия их противников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель "Центра демократического развития и гражданского общества" Владимир Божадзе обратил внимание, что 14 июня акция активистов ЛГБТ-сообщества проходила в рамках закона.  Она была малочисленной, и ее участники не проявили агрессию.

Однако их оппоненты - участники контракции - были агрессивными. Они угрожали участникам ЛГБТ-сообщества, не подчинялись полиции, мешали работать журналистам. В сложившей обстановке действия полицейских были верными, сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Примечание:

"Патриархия Грузии протестует против закона о секс-меньшинствах", "Представитель генсека СЕ в Грузии опроверг слухи о проведении гей-парада в Тбилиси", "Грузинские "демократы" ради государственности и православия избили геев".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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