Освобождены все задержанные на акции против гей-парада в Тбилиси

16 июня 2019, 12:25

Тбилисский горсуд постановил освободить семерых человек, заключенных под стражу после акции против "Недели ЛГБТ".

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ЛГБТ-активисты собрались у здания правительства Грузии, протестуя против заявления патриархии о недопустимости гей-парада. Там же собрались участники контракции, среди них были священники. Семь человек, которые пытались помешать акции ЛГБТ, были заключены под стражу, еще 21 человек находится под подпиской о невыезде. Троим из семи задержанных Тбилисский горсуд присудил штраф по 1000 лари (около 365 долларов).

На заседании, которое завершилось сегодня ночью, Тбилисский горсуд постановил освободить из предварительного заключения всех семерых задержанных. Санкции в отношении четверых из них будут определены на следующей неделе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Он уточнил, что судья рассматривает дела задержанных по отдельности и не успел за один день принять решение по всем делам.

Один из задержанных Георгий Одзелашвили пожаловался в эфире телекомпании "Рустави 2", что задержанных не кормили, а ему лично не позволили позвонить. Кроме того, он заявил, что не признает вину в словесном и физическом оскорблении полицейских. "Я этого не делал", - привел слова Одзелашвили корреспондент "Кавказского узла".

Другой задержанный рассказал в эфире телекомпании, что его и некоторых других задержанных провоцировали активисты ЛГБТ и их сторонники. В частности, по его словам, одна из сторонниц акции ЛГБТ вступила в спор со священниками, используя нецензурную лексику. "Она спровоцировала нас... из-за этого меня задержали. Однако мне предъявили другое обвинение - якобы я оскорблял полицейских и поднял на кого-то руку... Я этого не делал", - процитировал задержанного корреспондент "Кавказского узла".

Комментариями ЛГБТ-активистов относительно заявления задержанного "Кавказский узел" пока не располагает.