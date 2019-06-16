Суд оштрафовал противников гей-парада в Тбилиси

16 июня 2019, 07:43

Суд назначил штраф по 1000 лари (около 365 долларов) троим задержанным во время акции против ЛГБТ в столице Грузии.

Как писал "Кавказский узел", ЛГБТ-активисты собрались 14 июня у здания правительства, протестуя против заявления патриархии о недопустимости гей-парада. Там же собрались участники контракции, среди них были священники. Семь человек, пытавшихся помешать проведению акции ЛГБТ, были заключены под стражу, еще 21 задержанный отпущен под подписку о невыезде, отчиталась полиция.

По решению Тбилисского городского суда, троим из задержанных у администрации правительства определен штраф по 1000 лари (приблизительно 365 долларов), пишет "Интерпресс".

Административное наказание в отношении задержанных несправедливо, считает близкая одного из задержанных Нана Джинчарадзе. "Трем из задержанных за административное правонарушение определен штраф в размере 1000 лари. Они обвиняются в том, что пытались прорвать кордон полиции. Но они не признают вину. Один из задержанных, Георгий Хведелидзе, говорит, что пытался приблизиться к духовнику, и его задержали на этом основании. Хведелидзе - отец пятерых детей и заплатить 1000 лари не так просто", - сказала Джинчарадзе.

Елена Хоштария, одна из лидеров "Европейской Грузии", потребовала от правительства отреагировать на выступление противников ЛГБТ. Правительство молчит, когда нужно защищать своих граждан, заявила она в эфире "Рустави 2".

Молчание правительства порождает "синдром гарантированной безнаказанности" и поощряет к "антиконституционным действиям и ограничению свободы выражения мнений", сказала Елена Хоштария (перевод корреспондента "Кавказского узла").