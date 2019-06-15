Полиция отчиталась о 28 задержанных противниках недели ЛГБТ в Тбилиси

15 июня 2019, 10:43

Семь человек, пытавшихся помешать проведению акции ЛГБТ у здания администрации правительства Грузии, заключены под стражу, еще 21 задержанный отпущен под подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", ЛГБТ-активисты собрались 14 июня у здания правительства, протестуя против заявления патриархии о недопустимости гей-парада. Восемь из собравшихся там же участников контракции задержаны за неподчинение полиции. Среди участников контракции были священники. Акция представителей ЛГБТ завершилась ночью, им так и не удалось добиться от властей страны публичного признания своих прав на свободу манифестаций.

Организация Tbilisi Pride анонсировала "Марш достоинства" и ряд мероприятий для представителей ЛГБТ на 18-23 июня в Тбилиси. Представители МВД заявили, что не смогут обезопасить участников марша от возможных провокаций и нападений, если шествие пройдет в центре Тбилиси. Патриархия Грузии заявила, что проведение ЛГБТ-марша в стране "абсолютно неприемлемо". Один из лидеров движения "Грузинский марш" Сандро Брегадзе предупредил, что гей-парад может спровоцировать "всеобщее народное волнение".

Всего у правительственного здания в Тбилиси были задержаны 28 человек, которые "пытались прорвать полицейский кордон, кидали яйца и проявили агрессию в отношении участников акции ЛГБТ, их сторонников и журналистов", передал сегодняшнее сообщение МВД корреспондент "Кавказского узла". По данным полиции, семь человек остаются в административном заключении, а 21 отпустили поздно ночью под подписку о невыезде. "МВД детально изучает каждый инцидент, произошедший во время акции и отраженный в видеоматериалах, по которым в кратчайшие сроки будет дана правовая оценка", - заверило ведомство.

Полиция заявила, что будет пресекать насилие и дискриминацию. "МВД защищало и защищает право каждого гражданина как собрания и свободу выражения, независимо от их политических взглядов, религиозных чувств, сексуальной ориентации", - говорится в заявлении ведомства.

ЛГБТ-активисты, проводившие акцию протеста у здания администрации правительства, разошлись после полуночи по специально сделанному полицейскому коридору. Они заявили, что 17 июня намерены начать переговоры с правительством страны и международными организациями по вопросу безопасного проведения "Недели ЛГБТ". На месте проведения акции еще несколько часов оставались представители политических партий и неправительственных организаций, поддерживающих ЛГБТ. Участники контракции дожидались их ухода до половины пятого часа утра (около 3:30 мск) и разошлись только после этого, передал корреспондент "Кавказского узла".