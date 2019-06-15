ЛГБТ-активисты разошлись после акции протеста в Тбилиси

15 июня 2019, 03:16

Сегодня ночью ЛГБТ-активисты завершили акцию протеста у правительственного здания в Тбилиси, не добившись от властей страны публичного признания своих прав на свободу манифестаций. Их противники призвали власти пресечь попытки проведения ЛГБТ-акций.

Как информировал "Кавказский узел", организация Tbilisi Pride анонсировала "Марш достоинства" и ряд мероприятий для представителей ЛГБТ на 18-23 июня в Тбилиси. Представители МВД заявили, что не смогут обезопасить участников марша от возможных провокаций и нападений, если шествие пройдет в центре Тбилиси. Патриархия Грузии заявила, что проведение ЛГБТ-марша в стране "абсолютно неприемлемо". Один из лидеров движения "Грузинский марш" Сандро Брегадзе предупредил, что гей-парад может спровоцировать "всеобщее народное волнение". ЛГБТ-активисты собрались 14 июня у здания правительства, протестуя против заявления патриархии. Восемь из собравшихся там же участников контракции задержаны за неподчинение полиции.

ЛГБТ-активисты согласились на предложение полиции прекратить акцию и разойтись, воспользовавшись безопасным коридором. По словам одного из организаторов акции, активисты намерены продолжить переговоры с МВД и международными организациями по поводу безопасного проведения в ближайшие дни в Тбилиси мероприятий в защиту прав ЛГБТ, пишет сегодня в 00.56 мск "Интерфакс".

ЛГБТ-активисты на акции протеста требовали от властей страны публичного признания их прав, в том числе на свободу манифестаций. Одновременно их противники проводили контракцию. На месте мобилизована полиция, передает корреспондент "Кавказского узла", находившаяся на месте событий.

"То, что здесь [у здания правительства] происходит - позор государства. Вместо того, чтобы полиция вывела отсюда этих людей [участников контракции], которыми движет только одна цель - помешать нам воспользоваться нашими правами, гарантированными нам Конституцией, - государство, наоборот, старается спрятать нас", - сказал "Кавказскому узлу" один из участников акции, представитель неправительственной акции "Движение равенства" Георгий Табагари.

Среди участников контракции были священники, которые выступили против пропаганды ЛГБТ. "Мы здесь для того, чтобы противостоять пропаганде греха Содома и Гоморры", - сказал на контракции один из священников.

Участники контракции считают, что представители ЛГБТ могут вести желаемый образ жизни только дома за закрытыми дверями. "К ним домой никто не вламывается, у них есть право мирно жить, но когда они выходят с транспарантами и своими правилами жизни, тогда православные христиане это не допустят", - заявил другой участник контракции.

Один из организаторов контракции, бизнесмен Леван Васадзе заявил, что утром 15 июня будет учреждено новое движение и разработан план действий с целью помешать проведению "Недели ЛГБТ" в Тбилиси с 18 по 23 июня, которую планируют завершить маршем достоинства. "Это не будет проведено ни в какой форме, ни на площади, ни в поле, ни в сквере, ни на горе, ни в гостинице, ни в кинотеатре, ни в лесу и ни на озере - мы этого недопустим... Это никогда не произойдет", - сказал Васадзе на контракции.

Ситуация очень напряжена, и на этом фоне "нерассмотрение общественного мнения" спровоцирует волнение среди населения, придерживающегося разной позиции, считает пресс-спикер патриархии отец Андриа. "Есть радикально настроенные группы населения, поэтому призываем всех пресечь подобные действия [попытки провести ЛГБТ-акции], пока не наступили какие-либо тяжелые результаты", - сказал он в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала МВД не допустить насилия и обеспечить свободу мирного выражения в стране.

«Мы должны уважать Конституцию Грузии, которая гласит, что каждый человек в нашей стране, независимо от его мировоззрения, ценностей и принадлежности к различным группам, имеет право собираться в мирной форме и фиксировать свою позицию... Я не могу оценивать позицию патриархии, так как это независимый институт, и у него есть право фиксировать свою позицию и отношение исходя из религиозных убеждений. Для меня точкой отсчета является Конституция Грузии, которая является верховным законом, и мы должны действовать по Конституции», - сказала Ломджария в эфире телекомпании "Имеди".

Представители оппозиционной Республиканской партии призвали руководство страны высказать свою позицию относительно анонсированных ЛГБТ-акций и реакции на патриархии. "Похоже, что правительство не берет на себя эту ответственность, молчит", - сказала председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе в эфире "Рустави-2".

"Кавказский узел" также писал, что в мае грузинские ЛГБТ-активисты отказались от акций в День борьбы с гомофобией. Они объяснили это риском конфликтов с противниками ЛГБТ.