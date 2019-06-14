Скриншот видео задержания участника акции против ЛГБТ в Тбилиси 14 июня 2019 года, http://www.rustavi2.ge/en/news/135982

14 июня 2019, 21:47

Восемь противников гей-парада задержаны в Тбилиси

ЛГБТ-активисты собрались сегодня у правительственного здания в Тбилиси, протестуя против заявления патриархии о неприемлемости проведения гей-парада. Восемь из собравшихся там же участников контракции были задержаны за неподчинение полиции.

Как писал "Кавказский узел", организация Tbilisi Pride анонсировала "Марш достоинства" и ряд мероприятий для представителей ЛГБТ на 18-23 июня в Тбилиси. Представители МВД заявили, что не смогут обезопасить участников марша от возможных провокаций и нападений, если шествие пройдет в центре Тбилиси. Проведение ЛГБТ-марша в стране "абсолютно неприемлемо", заявила патриархия Грузии, а один из лидеров движения "Грузинский марш" Сандро Брегадзе предупредил, что гей-парад может спровоцировать "всеобщее народное волнение".

Сегодня ЛГБТ-активисты вышли на акцию протеста против заявления Грузинской патриархии, призвавшей власти не допустить проведения недели ЛГБТ. Активисты собрались перед зданием администрации правительства. Однако в нескольких десятках метров от них началась контракция.

Один из участников контракции выкрикивал оскорбления в адрес ЛГБТ-активистов и бросал в них яйца, передал в 21:14 мск сообщение МВД Грузии корреспондент "Кавказского узла". По данным ведомства, этот человек и еще семь его единомышленников были задержаны за неподчинение полицейским.

Полицейские не позволяют участкам двух акции приблизиться друг к другу. Организаторам Tbilisi Pride силовики не позволили подойти к зданию администрации правительства, а одного из них, Георгия Табагари, попросили покинуть место проведения акции для его же безопасности, сообщил в 20:49 мск "Sputnik Грузия".

Напомним, что в мае грузинские ЛГБТ-активисты отказались от акций в День борьбы с гомофобией. Они объяснили это риском конфликтов с противниками ЛГБТ.

Примечание:

"ЛГБТ-активисты подали в суд на "Новую газету" за статьи о преследовании геев в Чечне", "Петербургские журналисты потребовали от руководства Чечни извиниться перед "Новой газетой"", "Сбор средств для эвакуации геев из Чечни начался в Финляндии и Швеции".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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