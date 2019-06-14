Патриархия и "Грузинский марш" выступили против проведения ЛГБТ-акции в Тбилиси

14 июня 2019, 16:24

Патриархия Грузия и один из лидеров движения "Грузинский марш" призвали власти страны не допустить проведение ЛГБТ-марша в Тбилиси, которое, по их мнению, вызовет "всеобщее народное волнение". Организаторы Tbilisi Pride заверили, что акция состоится.

Как писал "Кавказский узел", организация Tbilisi Pride анонсировала "Марш достоинства" и ряд мероприятий для представителей ЛГБТ на 18-23 июня в Тбилиси. Представители МВД заявили, что не смогут обезопасить участников марша от возможных провокаций и нападений, если шествие пройдет в центре Тбилиси.

В мае грузинские ЛГБТ-активисты отказались от акций в День борьбы с гомофобией. Проведение акций в Грузии в Международный день борьбы с гомофобией рискованно из-за возможных конфликтов с противниками ЛГБТ, объяснили свое решение представители "Движения за равенство".

В заявлении грузинской патриархии, распространенном сегодня, говорится, что проведение ЛГБТ-марша в стране "абсолютно неприемлемо". "Тот образ жизни, который ведут ЛГБТ-лица является содомским грехом и противоречит как христианской вере и традиционным религиозным учениям, так и в целом, моральным ценностям… Призываем власть не допустить данное мероприятие, изначально известно, что оно вызовет общественное волнение... Мы отмежевываемся от любого насилия и в то же время осознаем, насколько большую опасность может иметь проведение так называемого ЛГБТ-парада", - цитируют обращение грузинских священнослужителей к властям страны "Новости-Грузия".

Днем ранее, 13 июня, один из лидеров движения "Грузинский марш" Сандро Брегадзе также обратился к представителям правящей партии "Грузинская мечта", потребовав высказаться против проведения в июне ЛГБТ-марша. По мнению Брегадзе, эта акция приведет к "всеобщему народному волнению". "По моей информации, на улицы выйдут около 100 тысяч человек в тот день, когда намечен [ЛГБТ-марш]. Проконтролировать эту массу не смогут ни "Грузинский марш", и никто вообще, все это перейдет во всеобщее народное волнение", - процитировало 13 июня Брегадзе "Эхо Кавказа". Комментируя заявление грузинского активиста, в пресс-службе правящей партии страны сослались на заявление МВД, сделанное в начале июня.

2 июня стало известно, что активистам Tbilisi Pride было предложено в МВД Грузии подыскать "более безопасные" локации для собраний - в закрытом помещении. Это ограничивает права участников акции на свободу собраний и выражения мнений, считают грузинские ЛГБТ-активисты.

Организатор Tbilisi Pride Георгий Табагари заверил, что акция состоится. "[ЛГБТ-марш] обязательно будет, [в рамках акции планируется провести] социальный театр, международную конференцию и протестное шествие. Мы не собираемся устраивать карнавал, мы хотим заявить о себе, о проблемах, с которыми сталкиваются ЛГБТ-люди. И я, как один человек, могу выразить протест там, где я сочту нужным, это мое конституционное право", - приводит слова Табагари издание.

Ранее, 12 июня, несколько десятков грузинских активистов провели акцию протеста у здания посольства США в Тбилиси с требованием прекратить поддерживать пропаганду в Грузии ЛГБТ-идей. Участники акции выступить в поддержку традиционных ценностей семейных отношений и потребовали не проводить ЛГБТ-марш в Тбилиси, намеченный на 18-23 июня. "Мы вышли сюда, чтобы сказать, чтобы никто и никогда не считал содомский грех нормой", - процитировал 12 июня участницу акции протеста у здания посольства США в Грузии Татьяну Редко "Спутник-Грузия".