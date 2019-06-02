02 июня 2019, 18:22

Полиция Грузии расписалась в бессилии обезопасить участников ЛГБТ-марша

Полиция не сможет обеспечить безопасность участников инициативной группы Tbilisi Pride, которые анонсировали шествие и ряд встреч для ЛГБТ-активистов в Тбилиси, заявило МВД. Государство обязано обеспечить безопасность граждан, возразили в "Коалиции за равенство".

Как писал "Кавказский узел", в мае грузинские ЛГБТ-активисты отказались от акций в День борьбы с гомофобией. Проведение акций в Грузии в Международный день борьбы с гомофобией рискованно из-за возможных конфликтов с противниками ЛГБТ, объяснили свое решение представители "Движения за равенство".

Организация Tbilisi Pride анонсировала "Марш достоинства" и ряд мероприятий для представителей ЛГБТ на 18-23 июня в Тбилиси. Представители МВД назвали невозможным проведение акций в поддержку секс-меньшинств в предложенном формате: по оценке ведомства, полиция не сможет обезопасить участников марша от возможных провокаций и нападений, если шествие пройдет в центре Тбилиси.

В МВД сообщили, что активистам предложено подыскать "более безопасные" локации для собраний. По словам организаторов Tbilisi Pride, МВД предлагает провести "Марш достоинства" в закрытом помещении – в клубе или на стадионе, что ограничивает права участников акции на свободу собраний и выражения мнений.

"Государство показало свою беспомощность. Говоря о рисках безопасности, они декларируют, что бессильны в деле с радикальными и насильственными группами. На данном этапе мы не меняем план. Мы продолжим организацию марша и других мероприятий", - приводит сегодня слова соорганизатора Tbilisi Pride Марьям Кварацхелия "Новости-Грузия".

Объединение грузинских неправительственных организаций "Коалиция за равенство" отреагировала на заявление министерства. "Государство обязано обеспечить своевременную и адекватную защиту от возможного насилия" лиц, участвующих в мирных собраниях", - говорится в обращении, направленном коалицией правительству Грузии и руководству МВД.

Примечание:

"Amnesty International призвала власти России остановить преследование геев в Чечне", "Активисты в Грузии выступили против пропаганды ЛГБТ среди детей", "Два человека задержаны по делу об избиении сторонников ЛГБТ в Грузии".

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