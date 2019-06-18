ЛГБТ-активисты подтвердили планы на проведение гей-парада в центре Тбилиси

18 июня 2019, 19:50

"Марш достоинства" в столице Грузии состоится, несмотря на заявление правоохранителей о невозможности обеспечить безопасность его участников, сообщила сегодня организация Tbilisi Pride. 14 грузинских НПО призвали власти содействовать проведению мероприятия в мирной обстановке.

Как писал "Кавказский узел", организация Tbilisi Pride анонсировала "Марш достоинства" и ряд мероприятий для представителей ЛГБТ на 18-23 июня в Тбилиси. Представители МВД заявили, что не смогут обезопасить участников марша от возможных провокаций и нападений, если шествие пройдет в центре Тбилиси. Патриархия Грузии заявила, что проведение ЛГБТ-марша в стране "абсолютно неприемлемо". ЛГБТ-активисты 14 июня провели у здания правительства акцию протеста против заявления патриархии о недопустимости гей-парада. Эта акция завершилась ночью, активистам так и не удалось добиться от властей страны публичного признания своих прав на свободу манифестаций.

14 июня противники гей-парада в Тбилиси провели у здания правительства Грузии контракцию, среди них были священники. 28 участников контракции были задержаны, трое оштрафованы. Один из лидеров движения "Грузинский марш" Сандро Брегадзе предупредил, что гей-парад может спровоцировать "всеобщее народное волнение". А 16 июня бизнесмен Леван Васадзе заявил о создании легиона для противостояния проведению гей-параду. Этот легион 17 июня было решено упразднить после заявления МВД Грузии о следствии в связи с "созданием незаконного формирования".

Окончательное решение о проведении гей-парад в Тбилиси активисты ЛГБТ озвучили сегодня.

"Несмотря на существующие риски, впервые в истории Грузии, остается в силе «Марш достоинства», мы не планируем от него отказываться. В публичном шествии вместе с нами примут участие группы нашей поддержки, члены семей, друзья, представители международных организаций и дипломатического корпуса, Евросоюза и граждане наших соседних стран", - говорится в заявлении организаторов проведения марша ЛГБТ.

В нем указано, что в последние дни организация Tbilisi Pride оказалась в сложной ситуации, но мероприятие будет проведено с целью поднять вопрос положения представителей ЛГБТ-сообщества.

"Власти продемонстрировали, что нет политической воли и долгосрочной позиции по проведению систематической реформы по искоренению ненависти. Именно поэтому мы выходим! Выходим, чтобы вынудить власти защитить права человека и исполнить обязательства, отраженные в Конституции", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение корреспондента "Кавказского узла".

Дата проведения гей-парада в заявлении не указана, но ранее он планировался на 23 июня.

МВД Грузии возражает лишь против проведения гей-парада

Позиция МВД Грузии состоит в том, что гей-парад проводиться не должен, подтвердила 17 июня народный защитник Нино Ломджария, рассказавшая о встрече по поводу мероприятия ЛГБТ.

"На встрече речь шла о вопросах безопасности с учетом событий последних дней. Министерство внутренних дел отмечало, что в этом случае речь идет о безопасности не только участников мероприятия, но и в целом. Поэтому с их стороны было сказано, что гей-парад проводиться не должен, так как это связано с серьезными рисками безопасности. Разумеется, решение примут представители общины, поскольку они, наверное, должны проконсультироваться внутри, в организациях", - заявила Нино Ломджария в эфире "Общественного вещателя Грузии".

По словам омбудсмена, на встрече речь шла также о различных проблемах и вопросах, которые беспокоят ЛГБТ-сообщество. Ломджария подчеркнула, что правоохранители возражают лишь против проведения гей-парада. "Что касается остальных запланированных мероприятий, культурных и другого типа, в связи с этим со стороны МВД была выражена готовность к тому, что будет сделан максимум для защиты их безопасности. Однако, что касается гей-парада, в связи с этим была однозначно зафиксирована позиция, что защитить безопасность будет затруднительно", - отметила Нино Ломджария.

НПО призвали власти обеспечить проведение гей-парада в мирной обстановке

14 неправительственных организаций Грузии, в числе которых "Международная прозрачность – Грузия", "Ассоциация ООН Грузии", "Демократическая инициатива Грузии" и "Ассоциация реформ Грузии", выразили сегодня солидарность ЛГБТ-активистам и призвали власти обеспечить проведение "Недели ЛГБТ" в мирной обстановке.



В совместном заявлении, которое обнародовано сегодня, НПО подчеркивают, что свобода выражения, включая право на мирное собрание граждан, гарантируется Конституцией Грузии, независимо от их сексуальной ориентации, гендерной идентичности или другой принадлежности. По их заявлению, обязательством государства является принятие соответствующих мер против тех, кто препятствует людям в использовании этого права.

"Общественность четко видела, что 14 июня ЛГБТ-активистам не позволили реализовать свои права у здания канцелярии правительства. Они, как и находившиеся там другие мирные граждане, журналисты и представители народного защитника, стали объектами угроз и насилия", - говорится в заявлении НПО.



Особую тревогу, по их словам, вызывает тот факт, что МВД предлагает организаторам "Марша достоинства" не проводить парад и не дает гарантии безопасности. В заявлении содержится призыв к властям наблюдать за процессом активизации экстремистских сил в стране и эффективно реагировать на вызовы, передает "Грузия Онлайн".

С заявлением НПО солидарен профессор политологии Университета Ильи Гия Нодия. "У нас есть реальность: насильственные группы и идеологи, такие как Леван Васадзе, не просто пытаются расколоть некоторые меньшинства (что, очевидно, является проблемой), но они противостоят государству - государству как таковому, закону. Правительство обязано реагировать соответственно, но этого не происходит", - написал на своей странице в Facebook Гия Нодия.

При этом сам Леван Васадзе сегодня еще раз подтвердил, что его сторонники не намерены прибегать к насилию по отношению к ЛГБТ-активистам. "Со вчерашнего дня мы перешли на мирный режим. Государство сделало в отношении нас кое-какие положительные шаги. Мы не верим им до конца, но сохраняем спокойствие", - сказал Васадзе в эфире "Общественного вещателя Грузии". При этом он заявил, что получил информацию о "планируемой попытке его физического устранения". Если это произойдет, это будет вина не властей, "а тех сил, которые хотят дестабилизации в стране", добавил Леван Васадзе.

В Грузии ЛГБТ-сообщество набирает силу, но параллельно с ним растет и агрессия против него, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Напомним, в мае грузинские ЛГБТ-активисты отказались от акций в День борьбы с гомофобией. Они объяснили это риском конфликтов с противниками ЛГБТ.