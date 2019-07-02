Продавцы владикавказского рынка объяснили свой протест против онлайн-касс проблемами в бизнесе

02 июля 2019, 23:30

Предприниматели на рынке «Алан» во Владикавказе 1 июля провели митинг, потребовав отменить онлайн-кассы. Торговля идет плохо, прибыль маленькая, и покупать кассовые аппараты нет возможности, пожаловались работники рынка корреспонденту «Кавказского узла». Дополнительная нагрузка кажется непомерной для тех предпринимателей, которые «начали уходить в минус», считает региональный бизнес-омбудсмен Тимур Медоев.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля протестовали против обязательного использования онлайн-касс и торговцы вещевого рынка в Элисте, которые устроили забастовку. Разъяснения чиновников о нововведении их не устроили, но сегодня они все же вышли на работу.

Согласно распоряжению правительства России от 14 апреля 2017 года, с 1 июля 2019 года вводится обязательное использование онлайн-касс для торговли непродовольственными товарами. В перечень товаров, реализация которых обязательна с применением контрольно-кассовой техники, включены, в частности ковры и ковровые изделия, одежда, мебель, изделия из кожи, музыкальные инструменты, компьютерное, электронное, оптическое и электрическое оборудование, спортивные товары. Отсрочку от внедрения онлайн-касс до 2021 года получили только предприниматели, которые продают товары собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги и не имеют при этом работников на трудовых договорах.

Торговцы заявляют, что у них нет денег на онлайн-кассы

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» продавцы рынка «Алан» во Владикавказе, среди которых были участники протестного митинга 1 июля, рассказали, что выступают против использования онлайн-касс, так как у них и так маленькая прибыль.

Индивидуальный предприниматель Регина Плиева рассказала, что в акции протеста 1 июля не участвовала, но поддерживает ее требования. «Естественно, я против кассовых аппаратов, так как у нас торговли вообще нет, а аренда высокая - я плачу 12100 рублей каждый месяц. Каждый квартал мы платим также налоги почти 10000 рублей. Нам говорят, что кассовый аппарат приблизительно стоит 32 тысячи рублей. Для меня это неподъемная сумма. Я надеюсь, что этот закон уберут», - заявила Регина Плиева.

Она сообщила, что торгует сумками и женскими колготками, и в прошлом месяце продала товара примерно на 3 тысячи рублей.

Арендаторы рынка «Алан» 1 июля вышли на несанкционированный митинг, на котором выступили против установки онлайн-касс. Свыше 300 человек несколько часов простояли возле входа на рынок в знак своего протеста, пока их не разогнали по рабочим места сотрудники полиции, сообщил Северо-Осетинский информационный сайт «Основа».

Фатима Таймазова рассказала, что является предпринимателем с 1980 года и работает на рынке «Алан» практически со дня его основания.

«Раньше была работа, можно было эти аппараты ставить, а сейчас кому ставить, когда каждые два метра киоск. Мы тут просто сидим и караулим базар, и платим налоги. Ну что это такое? Лично я плачу за аренду своего магазина (20 квадратных метров) 27 000 рублей в месяц. Сегодня это нереально [установить аппарат]. Если мы сейчас не завоем, кто на нас обратит внимание. Мы громко кричим, что мы не можем ставить эти аппараты. Мы уже платим налоги. Что от нас еще хотят? Такой торговли, как раньше, нет. Мы не будем ставить аппараты. В противном случае, мы сдадим свои документы и уйдем с рынка. Я буду на улице торговать, в маршрутке», - заявила Фатима Таймазова.

По словам женщины, раньше она получала 200-300 тысяч рублей прибыли в месяц, а сейчас радуется, если получает 100 тысяч рублей. Из этих денег нужно платить зарплату продавцу и оплачивать аренду магазина. «Все в долгах: кто в банках, кто наличными, кто в процентах», - говорит она. По словам Фатимы Таймазовой, новую акцию протеста предприниматели пока не планируют, люди обратились в прокуратуру и на телевидение. «Если нам не ответят, то мы обратимся в Москву к Путину», - сказала она.

Продавец книг, индивидуальный предприниматель Светлана Елоева также отметила, что торговли сейчас нет, и нет возможности приобрести кассовый аппарат. Она готова выйти на повторную акцию протеста, если предпринимателей не услышат власти.

«У нас очень бедная республика, маленькая покупательная способность, торговли абсолютно никакой нет. И мы просим, чтобы нам не вводили кассовые аппараты. У нас очень маленькие рабочие места - 4 квадратных метра, о каком кассовом аппарате может идти речь? Большая просьба к Битарову (глава Северной Осетии – прим. «Кавказского узла»), чтобы он понял нас и сделал снисхождение, и на рынках не ставили аппараты», - сказала Светлана Елоева.

Она рассказала, что арендует место на рынке за 5300 рублей в месяц, 500 рублей платит за охрану и 9000 рублей - ежеквартально налог. «Мы здесь практически все пенсионеры, надбавок у нас нет, потому что мы зарегистрированы как ИП», - сказала Светлана Елоева.

По ее словам, наценка на продаваемые ею канцелярские товары и учебники составляет 25-30%. «Если я приобрету кассовый аппарат, говорят, там НДС 20%.Мало того, что установка за наш счет, мы должны зарегистрироваться в налоговом органе, туда же входит ежемесячное обслуживание кассовых аппаратов. Это сколько у нас выйдет? Какой НДС я смогу платить?» - посетовала предприниматель. Кроме того, по словам Елоевой, это сразу отразится на благополучии семьи - у нее дочь-студентка, которая учится на платной основе, а работает женщина одна, ее супруг умер. Также, по словам женщина, на ее иждивении находятся внуки.

Однако на рынке «Алан» есть те, кто уже установил онлайн-кассы. Среди них продавец детской одежды и обуви Виктория Крапкова.

«Я уже купила кассовый аппарат, чтобы соблюдать все законы, чтобы не было никаких штрафов. Он обошелся мне в 34 тысячи рублей и подключен на три года», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Виктория Крапкова.

При этом женщина рассказала, что торговля у нее упала в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом. «Люди сейчас не приходят на рынки. Конечно, будет трудно. Мы сейчас на выживании. 34 тысячи рублей вытащить из себя было очень тяжело, лучше бы, конечно, вложили эти деньги в бизнес, в товар. Но что делать? Место я арендую за 5300 рублей в месяц плюс плачу налог раз в квартал 9100 рублей и за охрану 500 рублей»- рассказала Виктория Крапкова.

По словам женщины, сначала она поддерживала людей, протестующих против онлайн-касс, но потом поняла, что «не стоит спорить с законом».

В Северной Осетии порядка 75% предпринимателей должны установить кассовый аппарат

Протестную акцию на рынке «Алан» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Северной Осетии Тимур Медоев объяснил тем, что торговля здесь в последнее время упала сильнее по сравнению с другими торговыми точками, и предприниматели «начали уходить в минус».

«Поэтому дополнительная неналоговая нагрузка для них кажется непомерной. Это ключевой момент», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тимур Медоев.

Налоговая нагрузка на предпринимателей в связи с установкой контрольно-кассовых аппаратов не увеличится. Они не будут платить больше, применяя ККТ, заявил бизнес-омбудсмен. «Люди доведены до кипения своим тяжелым финансовым положением. И еще одна трата в размере 30 тысяч рублей за кассовый аппарат, из которых 18 тысяч рублей компенсирует государство, для них кажется непомерной. Это все выросло в некий социальный взрыв», - сказал Тимур Медоев.

При этом он отметил, что реформа о регистрации и применении кассовых аппаратов, которая началась в 2017 году и завершится в 2021 году, идет в три этапа, и местные предприниматели об этом информированы.

По словам Медоева, в Северной Осетии около 15 тысяч субъектов предпринимательской деятельности различной формы собственности и те из них, кто осуществляет наличный расчет, обязаны установить кассовый аппарат. Это порядка 75% предпринимателей.

В случае нарушения закона предпринимателей ждут штрафные санкции вплоть до приостановки деятельности, отметил Медоев. «Сейчас положение закона распространяется на предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход, то есть тех, кто не применял кассовые аппараты, а платил налог в зависимости от площади помещения. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей с 2017 года ведет работу в этом направлении: проводит семинары, разъяснительную работу, организует совместную работу с налоговой службой. Кроме того, была отсрочка по введению в силу этого закона», - отметил Тимур Медоев.

По его словам, закон о применении контрольно-кассовой техники планировалось ввести в один этап, однако, благодаря вмешательству бизнес-омбудсменов, которые разъяснили, что предприниматели не готовы ни технически, ни идеологически к этому нововведению, его удалось разбить на три этапа. В частности, в 2017 году был наложен мораторий на введение штрафных санкций для тех предпринимателей, которые должны были установить кассовые аппараты еще тогда.

Тимур Медоев сообщил, что подготовлены предложения, которые должны рассматриваться на федеральном уровне, об освобождении от необходимости применения кассовых аппаратов отдельных видов предпринимателей. «Но если говорить о финансовом оздоровлении отдельных предпринимателей, то это комплексный подход, который также нужно решать», - сказал он.

По мнению Медоева, основная нагрузка на предпринимателей не связана с применением контрольно-кассовой техники. Немаловажный вопрос заключается в стоимости аренды торгового места.

Введение контрольно-кассовой техники – это общероссийский тренд, закон о применении онлайн-касс призван в том числе вывести из тени тех, кто работает неофициально, считает исполнительный директор региональной общественной организации «Опора России» в Северной Осетии Михаил Тедеев.

«Если отталкиваться от вчерашней ситуации, то закон уже вступил в силу. Если законом предусмотрена необходимость использования контрольно-кассовой техники, то нужно это делать», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Михаил Тедеев.

«На сегодняшний день предприниматели, которые работают официально, находятся в неравных условиях с теми, кто пока еще в тени», - отметил он и в связи с этим не исключил сокращений в сегменте малого бизнеса.