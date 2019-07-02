Работники элистинского рынка потребовали отменить онлайн-кассы

02 июля 2019, 18:51

Торговцы вещевого рынка в Элисте 1 июля провели забастовку, протестуя против обязательного использования онлайн-касс. Разъяснения чиновников о нововведении протестующих не устроили, но сегодня они все же вышли на работу.

Около 300 человек пришло на встречу с властями

Работники центрального рынка в Элисте 1 июля не вышли на работу в знак протеста против введения обязательного использования онлайн-касс при расчетах с покупателями. Около 50 человек пришли к Дому правительства. К предпринимателям вышел руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков и договорился с ними о встрече в культурном центре «Родина».

На встречу с республиканскими властями в КЦ «Родина» собралось около 300 человек – в основном работники рынка и несколько владельцев маршрутных такси. Выступления предпринимателей были эмоциональными, многие не могли сдержать слез, рассказывая о своем положении, передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на встрече.

В начале мероприятия Чингис Бериков напомнил собравшимся, что о распоряжении правительства России, согласно которому с 1 июля 2019 года вводится обязательное использование онлайн-касс, «было известно с 2017 года». Затем исполняющий обязанности руководителя УФНС России по Калмыкии Вячеслав Лариев, оговорившись, что, по общему правилу, лоточная торговля освобождена от применения контрольно-кассовой техники (ККТ), зачитал перечень товаров, при реализации которых с 1 июля предприниматели обязаны использовать кассовые аппараты.

В перечень непродовольственных товаров, реализация которых обязательна с применением контрольно-кассовой техники, утвержденный распоряжением правительства России от 14 апреля 2017 года, включены, в частности ковры и ковровые изделия, одежда, мебель, изделия из кожи, музыкальные инструменты, компьютерное, электронное, оптическое и электрическое оборудование, спортивные товары. Отсрочку от внедрения онлайн-касс до 2021 года получили только предприниматели, которые продают товары собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги и не имеют при этом работников на трудовых договорах.

Предприниматели поинтересовались, какие штрафные санкции их ожидают, если кассовые аппараты начнут ломаться из-за погодных условий.

Лариев ответил, что на переходный период «при первичной фиксации нарушения выносится предупреждение и дается месяц на устранение этого нарушения».

В свою очередь представитель одной из компаний-операторов, реализующих онлайн-кассы, уточнила, что «кассовые аппараты работают в мороз при минус 25, в жару при плюс 37 градусах». Последние слова потонули в гуле возмущения, с мест стали выкрикивать, что летом в Элисте температура доходит до 50 градусов.

Женщина, представившаяся «ветераном рынка», предложила представителям республиканских властей увеличить налог, но отменить введение обязательных кассовых аппаратов.

«Государство думает, что мы стоим в теплом павильоне. Но нам это не грозит. Мы стоим под открытым небом, под дождем и снегом. У нас в минус 10 от холода разряжаются мобильные телефоны в кармане. А куда нам девать кассовые аппараты? Каждая республика должна решать такие вопросы с учетом региональных особенностей. В Калмыкии нет больших зарплат, у нашего населения маленькая покупательная способность. У нас просто нет денег на эти аппараты. Мы готовы платить налоги. Если мало – добавьте. Но не заставляйте нас делать невозможное. В Ростове и некоторых других городах отменили [обязательное использование кассовых аппаратов]. Вы тоже в состоянии это сделать», - заявила предпринимательница.

Вице-премьер Калмыкии Боова Бадмаев в ответ пообещал рассмотреть возможность законодательной инициативы о моратории на обязательное использование онлайн-касс, «если какой-либо из субъектов России пошел по этому пути».

«Давайте посмотрим – два-три дня, неделю – практику применения в других регионах. Если есть регионы, у которых имеются особые условия, которые пошли навстречу своим предпринимателям…», - сказал Бадмаев.

«А почему вы не можете это сделать первыми?» - перебил вице-премьера мужчина из зала.

«Давайте исходить из того, что существует федеральное законодательство, которое мы должны исполнять, - продолжил Боова Бадмаев. – Вы действительно в мороз и зной стоите на улице и оказываете большую помощь городу, республике. Но я вас прошу: давайте быть активнее. У рынка есть собственник. Он вам эти условия предоставляет, и вы с этим миритесь. Давайте вместе добиваться, чтобы у вас были хорошие рабочие места. Мы готовы этот вопрос решать вместе с вами. Только давайте делать это организованно, в форме письменных обращений к нам и в надзорные органы».

Одна из работниц рынка спросила у представителя налоговой службы, как будут фиксироваться расходы предпринимателей. «Места мы оплачиваем каждый день – нам дают чеки. Но как теперь нанимать грузчиков, камеру хранения? Как я вам буду свой опт показывать? Вы через кассовый аппарат будете смотреть мои доходы. А как вы будете смотреть мои расходы?» - сказал она.

Лариев ответил, что «если речь идет о лоточной торговле, то взимается ЕНВД (единый налог на временный доход – прим. «Кавказского узла»), который не зависит от выручки».

С мест стали выкрикивать: «Вы что-то одно берите! Это все очень дорого!»

«Я не могу обсуждать федеральный закон – правильно или неправильно», - вновь стал пояснять представитель налоговой инспекции, но его перебили из зала: «Так вы сначала решите, правильно или неправильно, а потом принимайте законы».

Боова Бадмаев предложил «перейти к конструктиву» и заявил, что как зампред правительства дает поручение министерству экономики организовать на базе Центра предпринимательства индивидуальный прием работников рынка, чтобы с каждым разобрать конкретную ситуацию и провести консультации. К работе, по его словам, правительство попросит подключить налоговую и трудовую инспекции.

Предприниматель Наталья Миллерова обратила внимание, что между республиканской властью и торговцами «есть еще одна власть» - руководство рынка. «Одни говорят одно, другие – другое. Мы боимся всех: и вас, и их. Что нам делать?» - добавила работница рынка.

Ее коллега Инна Дьяченко заявила, что никогда не получала «от России» никаких льгот и не понимает, почему должна все время платить государству. «Я учу своего сына в Ростове. Образование платное. Хотела получить налоговый вычет – мне сказали, что не положено, потому что я индивидуальный предприниматель. По той же причине я не получала детские. У меня нет выходных, отпусков, больничных – никто мне это не оплатит. А когда надо купить кассовый аппарат – тут государство про нас вспомнило. Для меня и моего сына Россия ничего не сделала. И не сделает. При этом я вам готовлю хорошего специалиста. Он хорошо учится. Я плачу за его обучение. В августе мне надо заплатить 40 тысяч. Почему вместо этого я должна купить ваш аппарат?» - возмутилась Дьяченко.

В зале ее слова встретили аплодисментами. После чего одна из работниц рынка прямо спросила у представителя налоговой службы, стоит ли ей завтра выходить на работу.

«У меня нет возможности покупать аппарат. Что делать завтра? Можно работать или вы будете нас штрафовать?» - поинтересовалась предпринимательница.

«Мы не торопимся со штрафами. Но я не могу освободить вас от обязанности покупать ККТ. Налоговые органы применяют законодательство, а не занимаются законотворчеством», - посетовал Вячеслав Лариев.

В заключение руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков вновь заверил, что исполнительная власть будет «ориентировать» Народный хурал на то, чтобы депутаты внесли в Госдуму законодательное предложение наложить мораторий на обязательное использование кассовых аппаратов.

Также на встрече с торговцами рынка представители налоговой службы рассказали, что расходы на покупку кассовых аппаратов можно вычесть из налога — до 18 000 рублей на каждый аппарат, и на это могут рассчитывать предприниматели, работающие по патентной системе налогообложения (ПСН), а также выплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) в сфере розничной торговли. Однако воспользоваться вычетом могут только те, кто зарегистрировал онлайн-кассу до 1 июля 2019 года, передает РИА «Калмыкия».

Предприниматели остались недовольными результатами встречи, но вышли на работу

Сразу после встречи с чиновниками предприниматели, с которыми удалось побеседовать корреспонденту «Кавказского узла», заявили о том, что разочарованы результатами встречи.

«Никакой защиты нет и не будет. Половина Калмыкии уехала в Москву, Питер. Покупательная способность у населения никакая. По одной вещичке в день продаем, зачастую в минус уходим. Стоим, потому что идти работать некуда. В те еще годы, когда торговля была, молча платили, что скажут. А сейчас – кризис, денег у нас нет», - заявила работница вещевого рынка Любовь.

Ее коллега, не назвавшая своего имени, посетовала, что «половина работников на рынке – пенсионного или предпенсионного возраста». «Мы в этих кассах ничего не понимаем, все время забываем, что и как надо делать», - добавила она.

Предприниматель Светлана обратила внимание на условия труда на рынке. «Все завешано тряпками. Дождь идет – мы убегаем домой. Как там пользоваться кассовым аппаратом?» - сказала Светлана.

Инициативу правительства о введении онлайн-касс «трудно назвать здравой», считает хозяин фотоателье, уже использующий кассовый аппарат. Он рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются предприниматели, отметив, что многие закрывают бизнес в первый же год.

«Введение онлайн-касс еще больше задрало порог входа в индивидуальное предпринимательство. Представителей малого бизнеса в России и без того можно было заносить в Красную книгу, а теперь их, видимо, хотят просто уничтожить», - сказал мужчина, попросивший не указывать его имени.

На вопрос, вернутся ли предприниматели на рынок 2 июля, собеседники «Кавказского узла» ответили, что пока точно не знают, поскольку боятся получить штрафы.

Однако, как сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» одна из местных предпринимателей, 2 июля большинство работников центрального рынка вернулись на свои торговые места.

Один из участников встречи в КЦ «Родина» Сангаджи Алексеев 1 июля рассказал в группе в Facebook «Республика Калмыкия (текущее состояние и развитие)», что диалог предпринимателей с представителями республиканской власти произвел на него «удручающее впечатление».

«В итоге стало понятно, что никто ничего решать не будет – сослались, что это Федеральный закон и его надо выполнять... Женщины сказали, что выполнять такое затруднительно, а зимой подчас и невозможно, поскольку кассовые аппараты будут на морозе ломаться и разряжаться... А зимой им не жить, что ли?» - написал Алексеев.

Бату Хасиков отреагировал на протест торговцев

На протест предпринимателей 1 июля отреагировал врио главы Калмыкии Бату Хасиков, который сообщил, что индивидуальные консультации для работников рынка на базе Центра предпринимательства (ЦРП) начнут проводиться с 3 июля.

«Несмотря на то, что проект по переходу на КТК в стране внедряют с 2016 года, многие из предпринимателей до сих пор не услышали понятных объяснений о том, как изменения коснутся их работы. В ЦРП всем объяснят, кому онлайн-касса нужна, а кому нет, а также кому положена отсрочка. Эти консультации будут проходить на базе Центра развития предпринимательства с 3 июля. Считаю, что министерству экономики РК необходимо создать механизм оперативного реагирования на такого рода обращения, а также выстроить живой диалог с нашими уважаемыми предпринимателями. В Калмыкии каждый бизнесмен на счету», - написал Бату Хасиков на своей странице в Facebook

В свою очередь пресс-секретарь правительства Калмыкии Роман Балтыков на официальной странице кабмина в Facebook рассказал о том, что дадут нововведения предпринимателям. «Нововведения позволят добросовестному владельцу ККТ в режиме реального времени следить за своими оборотами и лучше контролировать свой бизнес, а также избавиться от проверок, т.к. оперативное получение информации о расчетах обеспечивает соответствующую среду доверия», - отметил Роман Балтыков.

Также он пояснил, что новый порядок позволит снизить ежегодные расходы на ККТ. «Ранее предприниматель вынужден был каждый год менять память кассового аппарата, приносить кассу в налоговый орган для физического осмотра, ждать пять дней, при этом заполнять всевозможные формуляры. Теперь зарегистрировать кассу можно за 10 минут через личный кабинет на сайте ФНС России, а заменить блок памяти можно самостоятельно один раз в три года и регистрировать эти изменения также через личный кабинет», - сообщил Балтыков.