02 июля 2019, 00:27

Суд продлил арест главы Дербентского района Дагестана до конца сентября

Срок содержания под стражей главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, обвиненного в растрате, продлен на два месяца и 12 дней, постановил Московский горсуд.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля в администрации Дербентского района Дагестана были проведены обыски. На следующий день следствие сообщило о предъявленном главе райадминистрации Магомеду Джелилову обвинении в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. В тот же день Басманный райсуд Москвы принял решение заключить Джелилова под стражу на два месяца. 19 апреля суд отстранил его от должности главы района. 6 июня Басманный суд Москвы отказался перевести Джелилова под домашний арест. Защита подала апелляцию на это решение. 

По версии следствия, в 2015 году Джелилов безвозмездно передал в собственность три земельных участка площадью три гектара в Дербентском районе своим родственникам. "Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн рублей", - говорится в сообщении Следкома России.

Московский городской суд постановил продлить арест Магомеда Джелилова на два месяца и 12 суток, сообщило 1 июля РИА "Дагестан". 

Таким образом, бывший глава Дербентского района останется под стражей до 23 сентября, проинформировало интернет-издание "Черновик" на своем Telegram-канале.  

Апелляция на решение суда первой инстанции поступила 27 июня и была рассмотрена днем 1 июля, указано на сайте Московского горсуда. Информации о решении суда на сайте по состоянию на 00.25 мск нет. 

Магомед Джалилов обвинен по статье о присвоении или растрате (часть 4 статьи 160 УК России). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемого или его представителей. 

Напомним, ранее суд признал виновным бывшего главу Управления ФАС по Дагестану Кубасая Кубасаева в получении взятки и приговорил его к пяти годам заключения со штрафом в размере 10 миллионов рублей. 

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию с задержаниями и арестами чиновников, а также кадровыми чистками в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Дагестанские журналисты заявили об угрозе преследования для большинства глав муниципалитетов", "Суд оставил Магомеда Джелилова под стражей", "Дагестанские чиновники арестованы по делу об ущербе бюджету в 241 миллион". 

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