Суд продлил арест Магомеду Джелилову

07 июня 2019, 10:39

Суд в Москве оставил в СИЗО до 11 июля отстраненного от должности главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, который обвиняется в крупной растрате.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля следствие сообщило о предъявленном Магомеду Джелилову обвинении в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. В тот же день Басманный райсуд Москвы принял решение заключить Джелилова под стражу на два месяца, до 9 июня. 19 апреля суд отстранил его от должности главы района.

По версии следствия, в 2015 году Джелилов безвозмездно передал в собственность три земельных участка площадью три гектара в Дербентском районе своим родственникам. "Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн рублей", - утверждают следователи.

Басманный суд Москвы 6 июня отказался смягчить меру пресечения Магомеду Джелилову - защита чиновника ходатайствовала о домашнем аресте. Таким образом, обвиняемый останется под стражей до 11 июля 2019 года, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Адвокат Джелилова, выступая на суде, назвал ходатайство следователя "незаконным, немотивированным и необоснованным", поскольку причастность его подзащитного к инкриминируемому ему преступлению не установлена, пишет "Коммерсант".

Однако суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, глава района может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью и оказать давление на участников судопроизводства, добавляет издание.

Первое дело в отношении бывшего чиновника было возбуждено 1 марта 2018 года, ему ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".