07 июня 2019, 10:39

Суд продлил арест Магомеду Джелилову

Суд в Москве оставил в СИЗО до 11 июля отстраненного от должности главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, который обвиняется в крупной растрате.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля следствие сообщило о предъявленном Магомеду Джелилову обвинении в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. В тот же день Басманный райсуд Москвы принял решение заключить Джелилова под стражу на два месяца, до 9 июня. 19 апреля суд отстранил его от должности главы района.

По версии следствия, в 2015 году Джелилов безвозмездно передал в собственность три земельных участка площадью три гектара в Дербентском районе своим родственникам. "Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн рублей", - утверждают следователи.

Басманный суд Москвы 6 июня отказался смягчить меру пресечения Магомеду Джелилову - защита чиновника ходатайствовала о домашнем аресте. Таким образом, обвиняемый останется под стражей до 11 июля 2019 года, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Адвокат Джелилова, выступая на суде, назвал ходатайство следователя "незаконным, немотивированным и необоснованным", поскольку причастность его подзащитного к инкриминируемому ему преступлению не установлена, пишет "Коммерсант".

Однако суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, глава района может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью и оказать давление на участников судопроизводства, добавляет издание.

Первое дело в отношении бывшего чиновника было возбуждено 1 марта 2018 года, ему ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

"Кавказский узел"  отслеживает ситуацию с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Арест главы Докузпаринского района обозначил интерес следствия к Абдулатипову", "Суд оставил под арестом главу Минэкономразвития Дагестана", "Дагестанские журналисты заявили об угрозе преследования для большинства глав муниципалитетов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 июня 2019, 12:33

07 июня 2019, 11:49

  • Потушен пожар на рынке в Тбилиси

    Владелица сгоревшего в Тбилиси рынка исключила версию неисправности электропроводки. Полиция расследует дело по статье о поджоге. В администрации сообщили, что торговые объекты и товары были застрахованы.

07 июня 2019, 11:42

07 июня 2019, 11:06

  • Жители армянского села пригрозили изменить русло реки для остановки двух ГЭС

    Эксплуатация двух малых ГЭС на реке Гегарот привела к ухудшению качества воды и проблемам с животноводством и выращиванием овощей. Если власти не остановят ГЭС, будет изменено русло реки, заявил местные жители. Работа малых ГЭС отразилась на качестве воды из-за особенностей самой реки, уверены эксперты. Минэкологии отчиталось о проведении мониторинга на реке.

07 июня 2019, 10:31

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Документы

Все документы