Глава УФАС Дагестана осужден на пять лет тюрьмы

01 июля 2019, 16:02

Суд признал виновным бывшего главу управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Кубасая Кубасаева в получении взятки и приговорил его к пяти годам заключения со штрафом в 10 миллионов рублей, сообщил сегодня Следком. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Как сообщал "Кавказский узел", глава УФАС Дагестана Кубасай Кубасаев был задержан и арестован 22 марта 2018 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. Верховный суд России направил его дело в Лефортовский суд Москвы, поскольку Генпрокуратура сочла, что рассмотрение дела судом в Дагестане не гарантирует объективного и беспристрастного разбирательства.

По версии следствия, в 2013-2015 годах Кубасаев покровительствовал республиканскому предприятию, которое являлось заказчиком строек за счет бюджета. "Всего в качестве взятки Кубасаев получил два миллиона рублей, дорогие наручные часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье", - сообщила 18 октября 2018 года на своем сайте Генпрокуратура России.

Лефортовский райсуд Москвы признал виновным бывшего главу УФАС Дагестана Кубасая Кубасаева в получении взятки и приговорил его к пяти годам лишения свободы, штрафу в 10 миллионов рублей и запрету занимать государственные должности в течение пяти лет, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Согласно карточки дела, размещенного на сайте Лефортовской райсуда Москвы, оглашение приговора состоялось сегодня. По состоянию на 15.45 мск сегодня на сайте суда нет текста самого судебного акта.

Наказание, назначенное судом, Кубасаев будет отбывать в колонии строгого режима, со ссылкой на пресс-службу суда отмечает сегодня РИА «Новости».

Основанием для задержания Кубасаева стала информация, полученная в ходе расследования дела о хищении бюджетных средств, по которому проходят бывшие врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и другие бывшие высокопоставленные чиновники республики.

Гособвинитель в ходе прений отказался от эпизода с передачей Кубасаеву двух миллионов рублей взятки, оставив лишь обвинение в получении им ружья и часов, и просил суд приговорить его к десяти годам колонии строгого режима, штрафу в 20-кратном размере от суммы взятки и аресту имущества, сообщает сегодня «Коммерсант». По данным издания, Кубасаев в суде отверг предъявленные обвинения. Его поддержали адвокаты, назвав происходящее «провокацией и чудовищным недоразумением», и призвали суд оправдать подсудимого, отмечает издание.

Кубасаев в суде также заявил, что оружие он приобрел за свой счёт, используя его для охоты и защиты своего дома, а часы Hublot он никогда не видел и не носил, отмечает сегодня издание «РАПСИ».. По данным издания, его защитники заявили о намерении обжаловать приговор.

При назначении наказания суд учел четырех несовершеннолетних детей подсудимого и его заслуги в разгроме бандформирований в 1999 году и назначил наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса, информирует сегодня «Молодежь Дагестана».

Напомним, что по делу Кубасаева был заочно арестован и объявлен в розыск глава "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика" Шамиль Кадиев. Ему заочно предъявлено обвинение по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.