Суд в Москве закрыл для прессы процесс по делу Гамидова

13 июня 2019, 15:45

Лефортовский райсуд Москвы начал рассмотрение дела бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, закрыв процесс для прессы, сообщил сегодня адвокат. Это решение лишит разбирательство общественного контроля, считает защита.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая Верховный суд России отклонил жалобу бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова на передачу их дела в Лефортовский райсуд Москвы. Оба обвиняемых находятся под стражей до 5 июля, они проходят по делу о растрате 40 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства.

Защита Гамидова и Юсуфова потребовала допросить бывшего главу республики Рамазана Абдулатипова. Адвокат Гамидова Эдуард Исецкий сообщил, что Абдулатипов должен подтвердить суду, что Гамидов исполнял решение парламента о реконструкции спецучреждения и невиновен в растрате 40 миллионов рублей.

Рассмотрение дела Гамидова по существу началось в Лефортовском райсуде Москвы 11 июня, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в представительстве суда, уточнив, что следующее заседание пройдет 25 июня. «На нем продолжится допрос свидетелей», - сообщила сотрудница канцелярии московского суда.

На заседании 11 июня судья удовлетворил требование прокурора о закрытии заседаний для прессы, поскольку в ходе разбирательства могут быть озвучены мобильные телефоны участников процесса и свидетелей, отметил адвокат Гамидова Эдуард Исецкий. Адвокат назвал это решение надуманным и основанным на слабой доказательной базе стороны обвинения. «(Решение суда) лишит процесс общественного контроля и контроля (со стороны масс-медиа)», - заявил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат.

На первом заседании суд допросил свидетеля, представителя потерпевшего. «В своей речи (свидетель) заявил, что ни о каком ущербе ему неизвестно, никаких данных у него нет, никакими данными о противоправных действиях каких бы то ни было лиц не располагает», - привел слова свидетеля Исецкий. По его словам, допрошенный также заявил, что он давал угодные одному из силовиков показания.

Также на заседании суд должен был допросить еще одного свидетеля обвинения, но допрос было решено перенести. По словам адвоката, суду предстоит допросить около 50 свидетелей только со стороны защиты, среди которых «дагестанские министры, сотрудники миграционной службы, в том числе глава, его заместители, а также бывшие руководители дагестанского Минстроя и Минимущества, рассказал Исецкий, не называя имена свидетелей.

«Что касается Абдулатипова, то на предварительных слушаниях он был включен судом в список наших следователей. У Абдулатипова (защиту Гамидова) будет интересовать механизм, по которому принималось решение о выделении средств. Дата его допроса еще неизвестна, но это нескоро – ближе к концу августа», - сказал Исецкий.

Какие бы показания не дал бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, которого суд вызвал на допрос в качестве свидетеля по делу Гамидова и Юсуфова, они не помогут бывшим высокопоставленным чиновникам. Сам вызов на допрос говорит, что в отношении Абдулатипова могут начаться следственные действия, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Защита считает, что оптимальнее рассматривать все эпизоды дела вместе, а не выделять какой-то один из общего. «Это разумно и с экономической точки зрения, ведь людей не придется вызывать повторно. К тому же, результат будет объективнее», - считает адвокат.

Напомним, что Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Дело о растрате 40 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства, по которому проходят Гамидов и Юсуфов, было выделено в отдельное производство.

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