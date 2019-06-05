Вызов в суд стал плохим сигналом для Абдулатипова

05 июня 2019, 04:50

Какие бы показания не дал бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, которого суд вызвал на допрос в качестве свидетеля по делу Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова, они не помогут бывшим высокопоставленным чиновникам. Сам вызов на допрос говорит, что в отношении Абдулатипова могут начаться следственные действия, считают дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", защита бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова потребовала допросить бывшего главу республики Рамазана Абдулатипова. По мнению защиты, Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство адвокатов. Дата допроса еще не назначена. Адвокат Гамидова Эдуард Исецкий сообщил, что Абдулатипов должен подтвердить суду, что Гамидов исполнял решение парламента о реконструкции спецучреждения и невиновен в растрате 40 миллионов рублей.

14 мая Верховный суд России отклонил жалобу Гамидова и Юсуфова на передачу их дела в Лефортовский райсуд Москвы. Оба обвиняемых находятся под стражей до 5 июля, они проходят по делу о растрате 40 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства.

По мнению политического обозревателя газеты «Черновик» Магомеда Магомедова, какие бы показания не дал Рамазан Абдулатипов суду, они не помогут Абдусамаду Гамидову и Раюдину Юсуфову.

«В их уголовном деле есть не только элементы борьбы с коррупцией, но и определенная политическая целесообразность. Ни для кого не секрет, что дело носит явно политический характер. Я не оцениваю, есть вина Гамидова и членов его правительства или нет, но мы понимаем, что обвинения в коррупции хорошо ложатся на определенные политические события, наступившие в Дагестане. Поэтому участие Абдулатипова в этом процессе будет нести скорее декоративный характер, хотя к его словам будет приковано внимание многих СМИ. Вызывает сомнение, что Рамазан Абдулатипов скажет то, что сможет перевернуть весь процесс. Разве что он возьмет всю вину на себя», - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, бывший глава Дагестана чувствует угрозу в связи с возбуждением уголовного дела в отношении главы Докузпаринского района Абдурагима Алискерова.

Глава Докузпаринского района Абдурагим Алискеров задержан после обысков в райадминистрации. Следователи вменяют ему передачу взятки в 23 миллиона рублей за должность. Алискеров вину не признал. По мнению журналистов Магомеда Магомедова, Милрада Фатуллаева и политологи Эдуарда Уразаева, уголовное преследование Алискерова приблизило следователей "на расстояние одного шага" к Рамазану Абдулатипову.

«Следствие напрямую пока к бывшему главе республике не вышло, и обвинений в его адрес еще нет. Это не отражено процессуально. Но он, конечно же, ощущает, что к нему приближаются все ближе. Поэтому нужно запастись терпением и подождать, что он скажет на суде», - отметил Магомедов.

То, что Рамазан Абдулатипов придет на суд в качестве свидетеля, уверен и главный редактор информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Суд уже решил его допросить. И если он не придет, то будет применен принудительный привод. Но до этого, думаю, не дойдет, и он явится добровольно», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Абдулатипов на суде будет обелять членов своего правительства, пытаться убедить суд в их невиновности.

«Рамазан Абдулатипов и ранее неоднократно высказывался в поддержку Гамидова и других задержанных чиновников, заявляя, что они ни в чем не виноваты, а их аресты называл политическим заказом и кампанейщиной. Поэтому и на суде он, скорее всего, будет придерживаться уже высказанных оценок и суждений. Но поможет ли это обвиняемым? Мое мнение – маловероятно», - считает Фатуллаев.

Согласие суда на допрос Рамазана Абдулатипова может означать, что папка на бывшего главу Дагестана близится к заполнению и вскоре могут начаться следственные процедуры, предположил он.

«Решение о допросе Абдулатипова принимал не только один судья. Скорее, это произошло с согласия людей, которые неформально сверху курируют весь процесс в Дагестане. И если такое решение принято, то это значит, что в отношении самого Абдулатипова есть какие-то следственные процессы, но пока не афишируются», - отметил он.

Политолог Эдуард Уразаев считает иначе. По его мнению, Рамазан Абдулатипов любыми способами будет избегать присутствия лично на допросе в суде.

«Думаю, что он побоится явиться в суд, чтобы избежать лишних вопросов о своей ответственности и причинах такой хаотичной работы правительства. Абдулатипов постарается договориться о письменном ответе, или же предложит направить в суд видеозапись с ответами на заранее отправленные ему вопросы. В них он, возможно, подтвердит задачу, которую ставили федеральные органы власти о строительстве ИВС. И при этом скажет, что он только просил рассмотреть этот вопрос. Таким образом попытается снять с себя юридическую ответственность», - предположил политолог.