Адвокат бывшего премьера Дагестана рассказал о вопросах к Абдулатипову

03 июня 2019, 17:44

Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов должен подтвердить суду, что Абдусамад Гамидов исполнял решение парламента о реконструкции спецучреждения и невиновен в растрате 40 миллионов рублей, сообщила защита. Адвокат Гамидова считает, что у следствия не было оснований выделять дело его подзащитного и заместителя премьера Раюдина Юсуфова в отдельное производство.

Как информировал "Кавказский узел", Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил сегодня ходатайство адвокатов бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова. Дата допроса еще не назначена.

14 мая Верховный суд России отклонил жалобу Гамидова и Юсуфова на передачу их дела в Лефортовский райсуд Москвы. Оба обвиняемых находятся под стражей до 5 июля, они проходят по делу о растрате 40 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства.

Сегодня в Лефортовском районном суде Москвы прошли предварительные слушания по делу Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Гамидова Эдуард Исецкий. "Обсудили узкий круг вопросов. Дело еще практически не рассматривается. Мы выступаем за то, чтобы дело начали по существу рассматривать. Основные слушания будут после 10 июня. Чем быстрее это произойдет, тем меньше страданий будут испытывать подсудимые", - отметил он.

По словам адвоката, Абдулатипов, которого позволил допросить суд, должен подтвердить, что Гамидов действовал в рамках закона. "Вопрос связан с тем, что президентом РФ была поставлена задача о том, чтобы в каждом субъекте должны создать временные учреждения для содержания иностранных граждан, лиц без гражданства и так далее. Каждый субъект брал эти расходы на себя. Поэтому сначала Народным собранием Дагестана было принято решение о внесении этих расходов в бюджет, далее глава республики Абдулатипов подтвердил эти расходы, а глава правительства исполнил решение. Мы хотим, чтобы Абдулатипов подтвердил эту процедуру, сказал, что это не было желанием одного человека, а все делалось согласно принятому решению", - пояснил Эдуард Исецкий.

Ранее следствие отказало в допросе бывшего главы Дагестана, отметил адвокат. "Тогда следствие отказало нам в допросе Рамазана Абдулатипова, объяснив это тем, что раз в ходе предварительного следствия его не допросили, тогда и сейчас нет смысла допрашивать его в суде. Мы вновь подняли этот вопрос на этой стадии. Теперь наше требование удовлетворено. Мы сначала допросим свидетелей стороны обвинения, потом будет допрос свидетелей стороны защиты. Допрос Абдулатипова состоится не ранее конца августа", - отметил он.

Дело Гамидова и Юсуфова в марте было выделено в отдельное производство от дела бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова и заместителя Абдусамада Гамидова Шамиля Исаева, которые также находятся под стражей в Москве.

Решение выделить дело Гамидова и Юсуфова в отдельное производство было неоправданно, считает защита. "В течение последних десяти лет это обычная практика для СК. Когда они понимают, что дело в целом недоказуемо или их позиции не очень крепки, они берут один эпизод и выделяют его в отдельное производство, пытаясь продавить свою позицию, а потом подтянуть все остальные эпизоды к этому эпизоду. Это, увы, классика жанра. Надо все рассматривать вместе, в совокупности", - пояснил адвокат Эдуард Исецкий.

Основные слушания по делу начнутся 11 июня, сообщил он. "Суд рассмотрит наше ходатайство изъять из материалов дела добытые незаконными методами доказательства", - добавил адвокат.

По словам Исецкого, Гамидов и Юсупов не жалуются на условия ареста. "У них нет жалоб на условия содержания, на состояние здоровья или на какое-то давление. Медпомощь оказывается вовремя, если требуется. Хоть и у Гамидова выявлен ряд заболеваний, препятствующих аресту, но он не жалуется. Мы собираемся обжаловать отказ освободить их под домашний арест. Сейчас готовим материалы и в течение месяца обжалуем решение Верховного суда о мере пресечения в Конституционном суде", - проинформировала защита Гамидова.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".