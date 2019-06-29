Рейсы Тбилиси - Махачкала отменены после запрета на полеты грузинских авиакомпаний

29 июня 2019, 23:38

Грузинская авиакомпания MyWay Airlines отменила чартерные рейсы Тбилиси - Махачкала, которые должны были начаться сегодня. Причиной отмены стало введенное властями России ограничение на полеты из Грузии, пояснил представитель компании.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан", согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено перевозить пассажиров в Грузию. Минтранс ввел запрет на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля. За счет снижения турпотока из России грузинский туристический рынок может потерять около 250-300 миллионов долларов, полагают представители общественных организаций.

Решение о приостановке полетов в Россию для грузинских авиакомпаний было принято на фоне акций протеста в Тбилиси. Российский Минтранс объяснил решение "необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности", а также "наличием просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность" перед "Государственной корпорацией по организации воздушного движения в РФ". Опрошенные "Кавказским узлом" туристы из Москвы посетовали на ухудшение отношений между странами, однако рассказали, что чувствуют себя в Грузии в безопасности.

Запланированные ранее чартерные рейсы из Тбилиси в Махачкалу и в обратном направлении были отменены сегодня, сообщила представитель авиакомпании PR-менеджер авиакомпании Тамар Кобулашвили.

"Мы должны были выполнить несколько чартерных рейсов по заказу туристической компании. С нами недавно связались из этой компании и сказали, что стоит отменить выполнение запланированных рейсов", - цитирует слова Кобулашвили ТАСС.

Рейсы пришлось отменить из-за решения о временном прекращении прямого авиасообщения между Россией и Грузией, проинформировал представитель MyWay Airlines.

"7 июля авиакомпания выполнит последний рейс из Тбилиси в подмосковный аэропорт "Жуковский", регулярные полеты в направлении которого были начаты с 26 апреля и осуществлялись три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям", - привел его слова "Интерфакс-Юг".

После отмены полетов в Москву в летном расписании MyWay Airlines остались лишь прямые регулярные рейсы в Тель-Авив, указано на сайте авиакомпании.

Акции протеста в Тбилиси начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".