Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией из-за протестов

28 июня 2019, 08:15

Для граждан Абхазии введен временный запрет на выезд в Грузию в связи с массовыми акциями протеста в этой стране, сообщила 27 июня служба госбезопасности республики.

Как писал "Кавказский узел", после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Протестующие добились выполнения отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и заявили, что будут добиваться отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. 27 июня участники акции протеста заявили, что пройдут к резиденции лидера правящей партии Бидзины Иванишвили, чтобы потребовать увольнения главы МВД. Министр отказался оставлять свой пост до завершения расследования дела о разгоне митингующих.

Массовые протестные акции в Грузии проводятся, в частности, в граничащем с Абхазией Зугдидском районе, сообщила 27 июня Служба безопасности Абхазии на своем сайте. Протесты носят провокационный характер и затрагивают государственность Абхазии, полагают в ведомстве.

Из-за акций протестов было принято решение временно ограничить "въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии", - говорится в сообщении ведомства. Сроки, на которые были введены ограничения, не уточняются.

Отметим, что на акции протеста 21 июня в Тбилиси протестующие пригрозили, что если Гахария не покинет должность, то к ним присоединятся жители Зугдиди, сообщал "Спутник Грузия".

При разгоне протестующих в ночь на 21 июня сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси, а также их последствиях, "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".