Тимур Тумгоев осужден на 18 лет

26 июня 2019, 11:25

Суд признал сегодня уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева участником группировки сирийских боевиков и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", прокурор потребовал приговорить Тимура Тумгоева к 19 годам колонии. Защита в свою очередь заявила, что вина Тумгоева не доказана, и попросила оправдать его. Сам подсудимый в последнем слове назвал обвинение несправедливым, однако выразил готовность отправиться в колонию "по воле Аллаха".

По версии следствия, в октябре 2014 года Тимур Тумгоев выехал в Грузию, затем в Турцию, а оттуда в Сирию, где примкнул к боевикам группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", которую обвинение считает частью запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Тумгоев был задержан в Харькове в июне 2016 года, а в сентябре 2018 года выдан России по запросу ФСБ. Сам Тимур Тумгоев признает только факт своего пребывания в Турции.

Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Тимура Тумгоева к 18 годам колонии строгого режима, признав его виновным по ст. 205.3 (прохождение обучения в целях террористической деятельности), ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании на территории другого государства) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

Тумгоев встретил оглашение приговора спокойно, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Напомним, что 7 июня в суде лишь один из четырех свидетелей подтвердил показания против Тимура Тумгоева. Второй свидетель объявил, что оговорил Тумгоева под давлением, третий сослался на плохую память, а четвертый не опознал подсудимого.

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