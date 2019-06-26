Ассоциация фермерских хозяйств Кабардино-Балкарии выбрала главу на фоне скандала

26 июня 2019, 02:22

Президент Ассоциации фермерских хозяйств Кабардино-Балкарии Казбек Кардангушев назвал собрание в Нальчике нелегитимным и отказался отчитываться. Его заместитель Фердау Тилова заявила о банкротстве ассоциации. Участники собрания выбрали новым руководителем фермера Инала Алакаева.

В Нальчике 25 июня прошло собрание членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Кабардино-Балкарии. В работе собрания, которое состоялось в актовом зале Дома профсоюзов Кабардино-Балкарии, приняли участие более ста человек, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Собрание открыл председатель сельхозкооператива "Албер" из Чегема Инал Алакаев. Первым пунктом повестки собрания был отчет о деятельности АККОР за последние пять лет.

Ведущий пригласил к трибуне президента АККОР Казбека Кардангушева, который назвал собрание нелегитимным. Он заявил, что "согласовал с Москвой" проведение съезда на 14 июля, а 24 мая состоялось собрание о продлении срока его полномочий до съезда.

"Был избран оргкомитет. Согласно решению оргкомитета, по согласованию с Москвой, мы назначили съезд на 14 июля. 14 июля у нас будет отчетно-выборный съезд с приглашением москвичей. Это собрание поспешное, нелегитимное. Я подам в суд, и отчета я не буду делать", - заявил Кардангушев и покинул зал.

Следом за ним собрание покинули еще пять человек.

Ведущий собрания сообщил фермерам, что полномочия президента АККОР Казбека Кардангушева истекли еще 31 марта. С тех пор ему неоднократно было предложено провести отчетно-выборное собрание, но он уклонялся.

На сайте АККОР России по данным на сегодня, 26 июня, указано, что Казбек Кардангушев является президентом региональной кабардино-балкарской ассоциации. Вице-президент - Вера (Фердау) Тилова.

"Вице-президент АККОР Фердау Тилова, сейчас находится на лечении в одной из центральных клиник. Она записала аудиообращение к участникам собрания", - сообщил ведущий собрания.

В аудиообращении Тилова рассказала, что президент АККОР уклонялся от проведения каких-либо собраний, на которых фермеры и сельхозпроизводители могли бы обсудить свои проблемы, несмотря на то что проведение таких собраний – требование устава АККОР.

"Он ссылался то на «политическую обстановку», то говорил, что ему «не разрешает проводить собрания Москва» или Говоров (министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров. - Прим. "Кавказского узла")", - сказала Тилова.

Она также сообщила, что АККОР Кабардино-Балкарии является практически банкротом, задолжавшим значительные суммы за аренду офиса, откуда организация была выселена. Кроме того, по ее словам, сама она длительное время не получала зарплату.

Участники собрания единогласно признали деятельность АККОР неудовлетворительной.

Состоялись выборы нового руководителя. Были предложены три кандидатуры - Инала Алакаева, фермера из Баксана Хазретали Кокова и руководителя общественной организации "Молодые аграрии КБР" Руслана Шогенова. Хазретали Коков взял самоотвод.

Большинство участников собрания проголосовали за заслуженного работника сельского хозяйства, создателя сельхозкооператива "Албек" Инала Алакаева.

Фермеры рассказали о проблемах

Получая гранты, фермеры вынуждены давать откаты, рассказал участникам собрания фермер из Урванского района Альбиян Желитежев. По его словам, в результаты заявленные проекты реализовать практически невозможно. Фермеры нередко подвергаются уголовному преследованию.

"У нас губят один из приоритетных национальных проектов – развитие сельского хозяйства", - заявил фермер.

11 мая в Ассоциации фермерских хозяйств Кабардино-Балкарии прошла пресс-конференция, в ходе которой специальный уполномоченный АККОР по защите фермеров и малых форм хозяйствования Жантемир Губачиков заявил, что некоторые фермеры, получив гранты, необоснованно подвергаются затем уголовному преследованию. В качестве примера Губачиков привел обвинение в мошенничестве фермера Дианы Кардановой, в отношении которой было возбуждено уголовное дело. Согласно фабуле обвинения, Карданова при получении гранта скрыла, что трудоустроена, она не сообщила о просроченной задолженности по налогам, а договор о намерениях, представленный в документах, был подделан. 11 июня свидетели защиты на судебных слушаниях по делу Кардановой опровергли обвинения в ее адрес. Они заявили, что Карданова не скрывала наличие другого места работы, и членам конкурсной комиссии было это известно.

По его словам, из-за коррупции брать кредит оказывается выгоднее, чем получать грант.

Остро стоит проблема пастбищ - негде пасти скот, сказал участникам собрания фермер из Чегема Анзор Кишев. По его словам, сельские пастбища переданы частникам, а высокогорные заросли бурьяном, их инфраструктура разрушена.

На собрании было принято решение внести изменения в устав АККОР. Организацию решено переименовать в Ассоциацию крестьянско-фермерских хозяйств и частных подворий. "Президента" АККОР решено переименовать в "руководителя".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Казбека Кардангушева по поводу сведений, изложенных его заместителем Фердау Тиловой, а также итогов собрания АККОР.