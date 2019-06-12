Свидетели сочли несправедливыми обвинения против фермера в Кабардино-Балкарии

12 июня 2019, 07:06

На судебных слушаниях по делу фермера Дианы Кардановой, обвиненной в мошенничестве при получении субсидии на создание крестьянско-фермерского хозяйства, свидетели защиты опровергли обвинения в ее адрес. Карданова не скрывала факта наличия другого места работы, и членам конкурсной комиссии это было известно. До этого тоже были случаи, когда грант получали лица, которые еще где-то работали, заявил свидетель защиты.

Как ранее сообщал "Кавказский узел", 11 мая в Ассоциации фермерских хозяйств Кабардино-Балкарии прошла пресс-конференция, в ходе которой специальный уполномоченный АККОР по защите фермеров и малых форм хозяйствования Жантемир Губачиков заявил, что некоторые фермеры, получив гранты, необоснованно подвергаются затем уголовному преследованию. В качестве примера Губачиков привел обвинение в мошенничестве фермера Дианы Кардановой, в отношении которой было возбуждено уголовное дело. Согласно фабуле обвинения, Карданова при получении гранта скрыла, что трудоустроена, она не сообщила о просроченной задолженности по налогам, а договор о намерениях, представленный в документах, был подделан.

В Чегемском районном суде 11 июня продолжились слушания по делу фермера Дианы Кардановой, обвиненной в мошенничестве при получении субсидии на создание крестьянско-фермерского хозяйства. Суд заслушал свидетелей защиты.

Свидетель Майя Бекулова, тетя Кардановой, рассказала, что в мае 2016 года Диана Карданова обратилась к ней с просьбой одолжить ей 50 тысяч рублей, которые ей нужны для оформления документов на получение сельскохозяйственной субсидии. Ранее племянница, помимо своей основной работы в вузе, занималась также выращиванием крупного рогатого скота.

Она нашла для нее нужную сумму и лично привезла деньги в вуз, где преподает Карданова. Там же работает женщина, которая готовила для нее пакет документов, за который и нужно было заплатить указанную сумму.

"Я зашла к этой женщине и сказала, что я бы тоже хотела получить субсидию, так как тоже занимаюсь разведением животных. Мне объяснили, что для этого надо, и я ушла", - рассказала Майя Бекулова.

Таким образом, свидетель подтвердила, что пакет документов готовила не сама Карданова, а готовила его другая сотрудница вуза, которая также подготовила предварительный договор (договор о намерениях) с другим фермером, который следствие признало поддельным.

Майя Бекулова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на полученный грант ее племянница расширила свое фермерское хозяйство, пристроила дополнительное помещение, докупила бычков. "Сейчас у нее около 20 голов. Она успешно работает, однако уголовное преследование очень мешает ее деятельности как фермера и отнимает ее здоровье", - сказала Бекулова.

То, что пакет документов для Кардановой готовила сотрудница вуза, подтвердил также свидетель Зубер Темботов, преподаватель вуза, коллега Кардановой.

"Она таким образом "подрабатывает", - отметил свидетель, хотя лично он, по его словам, не видел передачу денег за подготовку документов.

Отвечая на вопрос прокурора, известно ли ему, каков порядок получения грантов, и получал ли он сам когда-либо грант, свидетель ответил, что лично он за грантом не обращался, а порядок получения грантов публикуется в СМИ.

Свидетель Хазретали Коков в 2016 году был секретарем конкурсной комиссии министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии. Ранее он был допрошен в суде как свидетель обвинения.

Коков сообщил суду, что сам лично проверял документы Кардановой и видел, что там была справка с места работы, а также диплом доцента.

"Я даже обратил на это внимание начальника управления АПК Кулаковой, членам комиссии также был известен факт, что Карданова преподает в вузе. Но комиссия решила, что ей можно выдать грант", - сообщил Коков.

В качестве свидетеля был допрошен также Жантемир Губачиков, который с 2014 по 2018 год был членом конкурсной комиссии Минсельхоза. Губачиков рассказал, как рассматривались документы претендентов. Он отметил, что в комиссию поступало по 50-60 пакетов документов. На их рассмотрение, изучение их соответствие требованиям отводилось 15 дней. Если документы соответствовали требованиям, претендент допускался на конкурсный отбор, если в документах обнаруживались недостатки, то не допускался.

"Мне было известно, что Карданова преподает в вузе, к документам была приложена копия диплома доцента кафедры, кандидата юридических наук. Да, в правилах выделения грантов написано, что претендент на грант не должен где-то еще работать, кроме фермерского хозяйства, но дело в том, что этот пункт правил противоречит трудовому законодательству РФ, в соответствии с которым совместительство допускается и даже одобряется", - сказал Губачиков.

Свидетель подчеркнул, что Карданова не скрывала факта своей работы, и членам комиссии это было известно.

Он также сообщил, что члены конкурсной комиссии выезжали по месту фермерского хозяйства Кардановой и проверяли наличие у нее животных. При принятии решения - проголосовали единогласно.

По мнению Жантемира Губачикова, за всем этим кроется не недобросовестность фермеров и попытки обмануть государство, а совсем другие причины. Выступая в суде, Губачиков подчеркнул, что уголовное преследование Кардановой ничем не обоснованное и незаконное.

Губачиков ранее подготовил экспертное заключение по делу Кардановой и направил его в суд, указав на необоснованное уголовное преследование фермера. Карданова использовала грант по назначению, купила скот, создала рабочие места. По данным ИФНС, с момента получения гранта по 20 марта 2019 года ею уплачено налогов в бюджеты всех уровней 140862 рубля, то есть за два года она вернула 15% от суммы гранта, сообщил ранее Губачиков "Кавказскому узлу".

Свидетель Аслан Жаноков, работавший в 2016 году начальником отдела правового обеспечения Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии, рассказал суду, что состоял в конкурсной комиссии.

Он пояснил, что от начинающего фермера не требовалась справка о задолженности по налогам.

"Это требование было исключено из программы "Начинающий фермер", чтобы не создавать административные барьеры. Начинающие фермеры не могли иметь задолженности по налогам", - пояснил Жаноков.

В правилах о предоставлении грантов не было требования о предоставлении справки с места работы, сообщил он. "Фермер при всем желании никак не мог обмануть Минсельхоз насчет трудоустройства, ибо в заявке вопрос - трудоустроен ты или нет, отсутствовал", - отметил Жаноков.

То, что Карданова преподает в вузе, было известно, сказал Жаноков. Более того, по его словам, полминистерства знали Карданову лично, так как она им читала лекции по противодействию коррупции.

Свидетель подчеркнул, что решение о выделении субсидии принимает конкурсная комиссия, и до этого тоже были случаи, когда грант получали лица, которые еще где-то работали.

Карданова ранее сообщала, что из пакета ее документов на грант, приобщенных к материалам уголовного дела, (пакет, по ее словам, был расшит и разобран на листочки), исчезли копия диплома доцента и копии документа об ученой степени кандидата юридических наук, которые она подавала в конкурсную комиссию.

"Ссылка на эти документы имеется в описи документов к заявке на конкурс, а самих документов нет, они исчезли. Я считаю, что указанные копии документов были намеренно изъяты, так как именно эти документы подтверждали отсутствие у меня умысла на сокрытие сведений о моем месте работы", - сказала Карданова.

На прошлом судебном заседании адвокат Кардановой Альберт Кетов сделал по этому поводу заявление о фальсификации материалов уголовного дела. Реакции до сих пор не последовало.

С 2015 года по настоящее время уголовному преследованию подверглись 150 фермеров, сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарии корреспонденту "Кавказского узла".

Следующее заседание суда пройдет 26 июня.