24 июня 2019, 10:12
Азербайджан зафиксировал одиночные выстрелы в зоне конфликта
На линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта второй день наблюдается затишье. За минувшие сутки режим перемирия был нарушен одиночными выстрелами, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 23 июня Азербайджан также сообщил о затишье в зоне конфликта, зафиксировав лишь одиночные выстрелы на линии соприкосновения войск.
За прошедшие сутки с 23 по 24 июня режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. "На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск наблюдалась относительно спокойная обстановка", - отмечает ведомство.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.40 мск не распространили на своих сайтах заявлений относительно этого сообщения.
После военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о прекращении огня, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако объявленный режим перемирия не остановил противостояния сторон, обстрелы на линии соприкосновения войск ведутся каждый день, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
Напомним, что Минобороны Нагорного Карабаха насчитал свыше 190 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю, с 16 по 22 июня.
"Кавказский узел" публикует новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".