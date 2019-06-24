Азербайджан зафиксировал одиночные выстрелы в зоне конфликта

24 июня 2019, 10:12

На линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта второй день наблюдается затишье. За минувшие сутки режим перемирия был нарушен одиночными выстрелами, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня Азербайджан также сообщил о затишье в зоне конфликта, зафиксировав лишь одиночные выстрелы на линии соприкосновения войск.

За прошедшие сутки с 23 по 24 июня режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. "На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск наблюдалась относительно спокойная обстановка", - отмечает ведомство.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.40 мск не распространили на своих сайтах заявлений относительно этого сообщения.