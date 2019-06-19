Конфискация здания на Кубани стала частью всероссийской практики преследования Свидетелей Иеговы*

19 июня 2019, 20:13

Российские суды конфисковали уже около 200 зданий Свидетелей Иеговы* на миллионы долларов, часть этих зданий принадлежала иностранным организациям, рассказал сотрудник организации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский. В случае положительного решения ЕСПЧ России придется возместить ущерб целиком, отметил юрист Илларион Васильев.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая конкурсный управляющий повторно выставил на торги жилой дом и земельный участок в Туапсинском районе, которые раньше принадлежали местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* Белореченска. Имущество оценено в 4,8 миллиона рублей. Аукцион дважды был признан несостоявшимся. Согласно антиэкстремистскому законодательству России, имущество всех организаций и сообществ, объявленных экстремистскими или террористическими, должно быть конфисковано.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования м Министерства юстиции России о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. Согласно решению суда, имущество конфискуется в пользу государства. 28 мая 2018 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу российских общин Свидетелей Иеговы*.

Общая стоимость имущества, конфискованного после запрета всех юридических лиц Свидетелей Иеговы* в России, составляет 57 миллионов долларов (3,64 млрд рублей), сообщил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

«Уже конфискован 191 объект недвижимости, 43 из них принадлежали иностранным организациям. Общая сумма [ущерба, подлежащего компенсации] по жалобам верующих в ЕСПЧ составляет около 79 миллионов евро», - сказал он.

Объекты, которые были зарегистрированы на управленческий центр или местные организации СИ* автоматически перешли в доход государства с момента опубликования окончательного решения Верховного суда России, отметил Сивульский. Наряду с этим имуществом были конфискованы здания молельных залов, которые использовались Свидетелями Иеговы*, но не находились в собственности запрещенных структур. Конфискация этой части имущества производится через судебные иски.

«Классический пример такого изъятия - здание, где размещался управленческий центр под Петербургом. Оно не принадлежало центру. В течение последних 15 лет собственником была головная организация СИ* в Нью-Йорке - это вполне логично, потому что средства на строительство выделялись ею. Как зарубежная религиозная организация на территории России она содержала здание, платила миллионные налоги, так как от налогов освобождены только местные религиозные организации, зарегистрированные в России. Суд посчитал сделку 15-летней давности недействительной, аннулировал ее и изъял в доход государства этот крупный объект недвижимости, который стоит от 1,5 до 2 млрд рублей. Точно по такой же схеме происходят подобные изъятия имущества в других регионах», - рассказал Ярослав Сивульский.

На юге России по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 107 местных религиозных организаций «Свидетелей Иеговы»* — 74 в ЮФО и 33 в СКФО. В Краснодарском крае — 39 местных организаций, в Ростовской области — 13, в Волгоградской области — 14, в Адыгее — 7, в Астраханской области — одна, в Калмыкии — организация запрещена судом. В Ставропольском крае действовали 22 местных организации свидетелей Иеговы*, в Кабардино-Балкарии — 5, в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — по две, в Ингушетии и Чечне таковых нет, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Рассмотрение исков о конфискации недвижимости Свидетелей Иеговы* в разных регионах России сейчас находится на разных этапах, но результат во всех случаях предсказуем, полагает представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*. «В каких-то делах только подали иск, некоторые дела на стадии завершения, где-то уже решение принято и идет процесс изъятия. Выиграть иски у государства невозможно. Это заказ, судебная практика уже сформирована», - посетовал Сивульский.

В регионах Южного федерального округа и Северного Кавказа, как и в других регионах, у запрещенных местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы* изымается все имущество, даже то, которое было переоформлено на иностранные организации, сообщал ранее "Кавказскому узлу" Ярослав Сивульский.

6 июня Свидетели Иеговы* сообщили о поджоге здания в Прохладном, где до запрета религиозной организации проводились богослужения. Это здание юридически принадлежит шведской религиозной организации, его не конфисковали, однако верующие перестали собираться в нем после запрета организаций СИ*.

Европейский суд по правам человека может назначить компенсацию, если посчитает запрет российских организаций Свидетелей Иеговы* и конфискацию их имущества необоснованными, объяснил адвокат Илларион Васильев, знакомый с практикой Страсбургского суда.

«Сумма компенсации в идеале должна исходить из необходимости возместить полностью ущерб, это так называемый принцип redress. Если вернуться в первоначальное положение, то есть вернуть всю недвижимость прежним владельцам невозможно, ставится вопрос о полном возмещении затрат. Если представители истца предоставят документы, что они утратили контроль над своими молельными домами и другой недвижимостью, есть доказательства, что это было их имуществом, имеется оценка стоимости, то не исключено, что будет применена статья 1 Протокола №1 Конвенции - Защита собственности», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 1 Протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод: Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права.

По словам Васильева, в практике Европейского суда есть прецеденты взыскания с государства стоимости утраченного имущества. «Это были жалобы на результаты национализации или рейдерских захватов. В частности, имущественный момент был и в деле ЮКОСа против России», - отметил юрист.

В случае назначения компенсации власти России могут игнорировать решение суда или затягивать процесс выплат - такой прецедент был в упомянутом деле ЮКОСа, отметил он.

«Хотя с юридической точки зрения такие действия не правовые: РФ должна исполнять решения ЕСПЧ, так как она подписав Конвенцию, признала в 1998 году юрисдикцию Европейского суда, взяла обязательство выполнять его решения. Даже с позиции национального права российское правительство поступает неправильно в случае отказа от исполнения», - сказал Илларион Васильев.

В январе 2017 года председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что решение ЕСПЧ о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа более 1,8 миллиарда евро компенсации не может быть исполнено, так как идет вразрез с Конституцией РФ, сообщил 19 января 2017 года "Интерфакс".

Если суммы компенсаций относительно невелики, а дело не имеет большого политического значения, правительство России обычно исполняет решения Страсбургского суда, добавил он. Выплатой компенсаций по решениям ЕСПЧ в России уполномочено заниматься министерство юстиции.

«Имеется бюджет на [выплаты компенсаций], который в последние годы значительно вырос. Возможно, потому что раньше [этот бюджет] уже к октябрю иссякал и трудно было получить компенсацию в несколько тысяч евро», - посетовал Васильев.

Решение ЕСПЧ вступает в силу через три месяца, а решения Большой палаты и палаты ЕСПЧ - сразу же после их принятия. «Срок выплаты компенсаций - в течение трех месяцев после вступления в силу решения, а иначе назначаются штрафы, пени за несвоевременное исполнение. Их размер устанавливается в соответствие со ставкой рефинансирования Евробанка», - пояснил адвокат.

В случае неисполнения решений заявитель вправе подать дополнительные жалобы в ЕСПЧ и суд может назначить штрафные санкции. Если же конфронтация перешла в политическую плоскость и Россия принципиально отказывается от исполнения решения, возможно использование политических рычагов воздействия.

«Например, Комитет министров Совета Европы, который призван контролировать исполнение решений [Европейского] суда может выступить с заявлением. Отдельные государства — члены Совета Европы, также могут применять какие-либо дипломатические и политические меры», - добавил Васильев.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.