Конфискация имущества Свидетелей Иеговы* на Кубани создала прецедент

18 июня 2019, 16:43

Повторный аукцион, на который были выставлены принадлежавшие белореченской организации Свидетелей Иеговы* дом и участок земли, признан сегодня несостоявшимся. Конфискация собственности Свидетелей Иеговы* - прецедентный случай, так как другие организации, признанные экстремистскими, имуществом в России не владели, указали правозащитник Александр Верховский и юристы.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая конкурсный управляющий повторно выставил на торги жилой дом и земельный участок в Туапсинском районе, которые раньше принадлежали местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* Белореченска. Имущество оценено в 4,8 миллиона рублей, на первый аукцион заявки не поступили. Повторные торги были назначены на сегодня.

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования министерства юстиции России о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций. Согласно решению суда, имущество конфискуется в пользу государства. 28 мая 2018 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу российских общин Свидетелей Иеговы*.

Повторные торги сегодня признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, говорится на сайте ООО "Межрегиональная электронная торговая система", которое организовало аукцион.

Согласно антиэкстремистскому законодательству России, имущество всех организаций и сообществ, объявленных экстремистскими или террористическими, должно быть конфисковано. Однако у других подобных организаций изъятия имущества "фактически не было", рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитного центра "Сова" Александр Верховский.

"Обычно и забирать-то нечего. Чаще всего и регистрации [у таких организаций] не было даже", - пояснил правозащитник.

При этом конфискация собственности организаций, признанных иностранными агентами или нежелательными, законами не предусмотрена, уточнил Верховский.

В Краснодарском крае по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 39 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы*, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

У организации "Хизб ут-Тахрир"** официально никакого имущества никогда не было, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алексей Ладин, который ранее представлял в суде интересы ряда представителей этой организации.

Если ЕСПЧ примет решение в пользу российских сообществ Свидетелей Иеговы*, то оно не отменит решения российских судов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель международной практики правозащитной организации "Агора", адвокат Кирилл Коротеев. "И тем более сделок [по имуществу]", - уточнил он.

Организация, признанная экстремистской, сможет лишь получить компенсацию, если её запрет и изъятие имущества будут признаны необоснованными, пояснил юрист. "Государство должно будет заплатить компенсацию, назначенную ЕСПЧ", - сказал он.

Коротеев уточнил, что ЕСПЧ не может принудить государство к исполнению своих решений, хотя до сих пор Россия в основном исполняла их и выплачивала компенсацию. "Только ЮКОСу отказывалась. Всем остальным платит", - сказал адвокат.

В январе 2017 года председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что решение ЕСПЧ о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа более 1,8 миллиарда евро компенсации не может быть исполнено, так как идет вразрез с Конституцией РФ, сообщил 19 января 2017 года "Интерфакс".

Напомним, что в регионах юга России, как и в других субъектах РФ, у местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы* изымается все имущество, включая то, которое было прежде переоформлено на иностранные организации, сообщил ранее представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** "Хизб ут-Тахрир" – организация, признанная террористической и запрещенная в России судом.