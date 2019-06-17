Жительница Черкесска пожаловалась на волокиту в деле о хищении маткапитала

17 июня 2019, 22:07

Жительница Карачаево-Черкесии Анжелина Карова пожаловалась на затягивание уголовного дела о мошенничестве с ее сертификатом на материнский капитал. Прокуратура нашла нарушения в деле, но следствие не устраняет их, заявила потерпевшая.

Черкесский городской суд назначил на 19 июня рассмотрение жалобы жительницы Карачаево-Черкесии Анжелины Каровой, которая лишилась средств материнского капитала из-за действий мошенников. Следствие не привлекло к делу всех людей, которые участвовали в мошенничестве, а само дело умышленно затягивается утверждает потерпевшая.

Сумма похищенных средств - 404 тысячи рублей. Получив после рождения второго ребенка материнский капитал, Карова планировала использовать его для приобретения жилья - купить у своей матери Галимат Охтовой ее комнату в общежитии и поселиться там. Как рассказала Охтова корреспонденту "Кавказского узла", она планировала на вырученные деньги купить жилье в селе.

Уголовное дело о мошенничестве в крупном размере было возбуждено 6 февраля 2018 года - спустя семь месяцев после заявления Галимат Охтовой о хищении средств.

Как следует из материалов дела, для оформления сделки мать и дочь в декабре 2016 года обратились к Елене Шереметовой, передав ей необходимые документы, в том числе сертификат на материнский капитал Каровой и домовую книгу на комнату Охтовой. Согласно устной договоренности, Шереметова должна была оформить в банке кредит на покупку комнаты, который впоследствии Карова планировала погасить средствами маткапитала.

Позднее Шереметова отказалась заниматься сделкой и с разрешения Каровой передала все документы жительнице Карачаево-Черкесии Мариям Караевой. Та настояла, чтобы Анжелина Карова оформила на ее имя доверенность на получение средств материнского капитала.

Караева и еще одна участница сделки, Фатима Каппушева, предложили Каровой оформить временную регистрацию в Невинномысске и там же подать заявление на получение средств материнского капитала. Деньги поступили на счет 18 мая 2017 года, Караева на следующий день сняла их со счета по доверенности и использовала по своему усмотрению, следует из обвинительного заключения по делу.

Обвиняемой по делу проходит только Мариям Караева, она находится под подпиской о невыезде. Каппушева и Шереметова проходят по делу свидетелями: обвинение считает, что они обе не были осведомлены о намерениях Караевой. Сама Караева, признав вину, утверждает, что обе женщины участвовали в хищении денег вместе с ней - согласно показаниям обвиняемой, ее саму привлекли к преступному замыслу по обналичиванию материнского капитала Каровой. При этом свои показания о роли Шереметовой и Каппушевой обвиняемая несколько раз меняла, следует из документа.

Уголовное дело поступило 4 марта 2019 года в прокуратуру Черкесска для утверждения обвинительного заключения. Прокуратура 14 марта вернула дело на дополнительное расследование - ведомство посчитало, что следователи не оценили роль Шереметовой и Каппушевой в преступлении и отказалось утверждать обвинительное заключение. "Караева Мариям показала, что преступление совершила совместно с Шереметовой Еленой и Каппушевой Фатимой", - говорится в постановлении о возвращении дела на доследование (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Прокуратура обязала следствие провести дополнительную проверку показаний свидетелей и обвиняемой, рассмотреть вопрос об их допросе с использованием полиграфа и изучить другие заявления о мошенничестве с обналичиванием материнского капитала.

По словам Галимат Охтовой, следователи с марта так и не предприняли никаких указанных прокуратурой действий для завершения дела. В июне 2019 года Анжелина Карова направила в Черкесский городской суд жалобу с просьбой признать бездействие следователя: она требует, чтобы все нарушения, на которые указала прокуратура, были устранены и дело могло рассматриваться в суде.

"Следователем не принимаются меры для устранения допущенных нарушений, чем причиняется ущерб моим конституционным правам и затрудняется доступ к правосудию", - говорится в жалобе Каровой.

Следствие по делу умышленно затягивается, уверена Галимат Охтова. "Уголовное дело возбудили только через семь месяцев, полтора года идет следствие. Вроде бы в деле все ясно, факт мошенничества налицо, однако дело никак не доведут до суда. За это время не можем получить деньги, похищенные у нас", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".