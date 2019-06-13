Сотрудник МЧС на месте схода селя в частном доме. Фото http://05.mchs.gov.ru/upload/site37/document_operational/DQRYQyAP6k.jpg

13 июня 2019, 09:14

Семья из дагестанского села размещена у родственников после схода селя

Дом в селе Хкен Ахтынского района Дагестана затопило после ливня и схода селя, проживавшие в нем три человека размещены у родственников. Стихией также повреждена дорога в Курахском районе, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация об инциденте в селе Хкен поступила спасателям сегодня в 00.30 мск.

"В результате кратковременного ливня произошел сход селевого потока в с. Хкен, Ахтынского района. В результате затопило одноэтажное домостроение, находящееся на окраине села, в котором проживало три человека, двое из них дети. Все размещены у родственников. Среди населения жертв и пострадавших нет, жизнеобеспечение населения не нарушено", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Сель сошел также вечером 12 июня в Курахском районе. "Между населенными пунктами Кутул и Штул прошел селевой поток. Четыре участка дороги (от 100 до 200 метров в длину) затопило грязевой массой. Также в зоне схода селя оказались три автомобиля. В результате схода селя пострадавших нет", - проинформировало ведомство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в административном центре Ахтынского района - селе Ахты - ожидается дождь, скорость ветра составить 3 метра в секунду, температура воздуха - до 21 градуса. Ночью осадков не ожидается, температура понизится до +17. В селе Курах - административном центре Курахского района - сегодня днем будет без осадков, ветер скоростью 6 метров в секунду, температура воздуха +13 градусов. Ночью температура понизится до +13, скорость ветра - до 5 м/с, осадков также не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии.

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