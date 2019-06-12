Полиция задержала болельщиков за призыв к отставке спортивных чиновников Азербайджана

12 июня 2019, 14:52

Разочарованные игрой сборной Азербайджана 11 июня фанаты начали скандировать с трибун "В отставку!", обращаясь к главному тренеру команды и функционерам Ассоциации футбольных федераций. Порядка 20 зрителей были задержаны прямо на стадионе, рассказали болельщики.

Словацкая сборная 11 июня обыграла команду Азербайджана со счетом 5:1 на отборочном турнире Чемпионата Европы по футболу-2020. Игра прошла на стадионе в Баку. Матч завершился в 21.50 (20.50 по мск), говорится на официальном сайте UEFA. Сборная Азербайджана после трех отборочных матчей не набрала ни одного очка и замыкает турнирную таблицу в своей группе. Ранее она уступила в гостях Хорватии со счетом 1:2, и дома – Венгрии, 1:3.

После третьего пропущенного хозяевами поля гола в середине первого тайма на трибунах стали звучать крики "В отставку!". Крики усилились, когда словаки забили в ворота Азербайджана четвертый гол, передает корреспондент "Кавказского узла".

"После того, как сборная Азербайджана в матче против команды Словакии пропустила третий гол зрители встали с мест и стали скандировать лозунги "В отставку!". Это требование касалось и главного тренера (хорватский специалист Никола Юрчевич. - Прим. "Кавказского узла") и руководства AFFA (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана). После четвертого гола крики усилились. Вдруг появились лица в штатском и потребовали от кричащих лозунг последовать за ними. Нас привезли в 24-е отделение Низаминского районного управления полиции", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" один из задержанных Имран Гаджибейли.

По его словам, в этом отделении было около 20 человек. Гаджибейли добавляет, что всех попросили написать в разъяснительной, что требование об отставке было отнесено только к главному тренеру сборной Юрчевичу. "Мы так и написали, после этого около 23.00 (22.00 по мск) нас всех отпустили", - отметил Гаджибейли.

Его слова в беседе с "Кавказским узлом" подтвердил еще один болельщик, пожелавший остаться анонимным. "Мы были возмущены плохой игрой сборной. AFFA ничего не делает для реального развития футбола. Да, у нас проводятся престижные турниры, недавно был финальный матч Лиги Европы, в следующем году будут матчи финального этапа Евро-2020. Но мы хотим радоваться победам наших футболистов", - подытожил болельщик.

Игрок футбольного клуба "Арсенал" Генрих Мхитарян намеренно политизировал свой отказ от поездки на финал Лиги Европы в Баку, поскольку гарантии безопасности для армянских спортсменов четко соблюдаются, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские эксперты.

По его мнению, AFFA все эти годы не развивала детский футбол. Из молодых игроков сборной, по его словам, хорошо выступает лишь Рамиль Шейдаев, но он воспитанник российского футбола. (Рамиль Шейдаев играл в "Зените", становился в составе юношеской сборной России чемпионом Европы-2013, сейчас выступает за самарские "Крылья Советов". - Прим. "Кавказского узла").

Болельщик добавил, что в полиции с задержанными, обращались корректно: "Так, полицейские тоже граждане Азербайджана, им тоже обидно за поражение сборной. Они просили просто написать, что требование об отставке касалось главного тренера. Мы так и сделали, чтобы поскорее уйти домой".

В 24-м отделении Низаминского РУП отказались от комментариев. Представители пресс-службы Управления МВД региона пока недоступны для комментариев.

Отметим, что президентом AFFA является глава государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнаг Абдуллаев. Вице-президент футбольной ассоциации Эльшад Насиров является также вице-президентом SOCAR.