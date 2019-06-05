Чиновник на Кубани заподозрен в использовании подложного диплома

05 июня 2019, 07:58

Заместитель начальника управления ЖКХ в Геленджике подозревается в том, что для трудоустройства на свою должность использовал поддельный диплом о высшем образовании, сообщил Следком 4 июня.

По данным следствия, в январе подозреваемый, устраиваясь на работу на должность замначальника управления, предоставил подложный диплом о высшем юридическом образовании. "24 января мужчина был назначен на должность заместителя начальника управления ЖКХ и начал свою трудовую деятельность. В мае этого года из Кубанского государственного университета был получен ответ, согласно которому заместитель начальника не проходил обучение в данном учебном заведении и ему не был выдан диплом по специальности "юриспруденция"", - сообщило следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Чиновник подозревается по статье об использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), говорится в сообщении ведомства.

Часть 3 статьи 327 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста на срок до шести месяцев.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте заместитель главы администрации Ленинградского района Краснодарского края был уволен за поддельный диплом.