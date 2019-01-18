Суд отказался узаконить самострой ЖСК "Русь" в Сочи

18 января 2019, 04:44

Иск пайщиков ЖСК "Русь", в котором они просили узаконить самострой, суд оставил без удовлетворения. В Сочи распространена практика, когда застройщики сначала строят дома, а потом пытаются узаконить их через суд, рассказали адвокаты. Администрация не может проконтролировать строительство каждого дома в Сочи, поэтому ответственность за покупку жилья лежит на дольщиках, сказал мэр.

Как сообщал "Кавказский узел", пайщики ЖСК "Русь" потребовали в суде узаконить самострой на улице Бамбуковой, строительство которого прекратилось на стадии седьмого этажа. По мнению дольщиков, в том, что строительство было остановлено, виновата не застройщица, а чиновники.

Сообщение о том, что в суде планируется пересмотреть дело о сносе дома в Сочи, было получено на SMS-сервис "Кавказского узла" 23 ноября. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

На заседание, которое проходило 17 января в суде Центрального района Сочи, явились около полусотни пайщиков, представители застройщицы, мэрии и Департамента строительного надзора, передает корреспондент "Кавказского узла".

Представитель застройщицы по доверенности, пайщик и председатель ЖСК "Русь" Станислав Онищенко рассказал на заседании, что просит узаконить дом, так как он может быть приведен в соответствие с установленными законом требованиями.

Представитель администрации Сочи Ирина Истомина высказалась против удовлетворения этого требования.

Суд выслушал доводы сторон и пришел к выводу, что исковое заявление "не может быть удовлетворено судом", - говорится в решении суда. (Копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Стороны могут "обжаловать определение суда в течении 15 суток со дня его вынесения", - разъяснил судья Николай Круглов.

Пайщики сказали, что не согласны с решением суда и подадут апелляционную жалобу.

"Мы будем жаловаться в вышестоящую инстанцию", - сказал после суда корреспонденту "Кавказского узла" Онищенко.

Разрешения на ввод в эксплуатацию капитальных объектов и сооружений, возведенных на этом земельном участке, администрацией города Сочи не выдавались, говорится в официальном ответе Департамента имущественных отношений Сочи на запрос "Кавказского узла".

"Судом по иску мэрии объект незавершенного ЖСК "Русь" признан самовольным", - говорится в документе. Изначально обязанность по сносу объекта возлагалась на застройщика, но судебный пристав-исполнитель добился того, что суд возложил обязанности по сносу дома на администрацию Сочи, отмечает мэрия.

Адвокаты рассказали о практике узаконивания самостроев в Сочи

В Сочи сложилась ситуация, когда дольщики вкладывают деньги в недвижимость, однако о том, что объект незаконный, на стадии покупки жилья они не знают, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" не участвующий в данном споре адвокат Александр Енин. По его словам, власти бездействуют на стадии, когда возводится дом, а потом добиваются в суде их сноса. "Страдают, конечно покупатели такой недвижимости, потому что застройщики всегда остаются с чужими деньгами", - сказал адвокат. "У людей остается один шанс не потерять деньги - достраивать самим ... недострои и узаконивать их через суды. В одних случаях суды их узаконивают, а в других нет", - отметил Енин.

Юрист Александр Баталин, не участвующий в споре, рассказал, что предугадать, каким образом суд поступит с самостроем, невозможно. "Я видел десятки решений, где судьи узаконивали самострои, а в других случаях эти же судьи выносили решения о сносе", - сказал адвокат.

"Люди сами виноваты в том, что покупают самострои. Мы не можем уследить за каждым и не обязаны это делать. В суды мы подаем по мере выявления самостроев", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" мэр Сочи Анатолий Пахомов.

"В Сочи (в 2018 году) выявлено более полутысячи самовольных объектов. Поданы иски о сносе за счет застройщиков и взыскании неустойки", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" специалист правового департамента администрации Сочи. По его словам, так как постановления судов по сносу домов не исполняются, решено сносить самострои за счет администрации, а потом выставлять счета застройщикам.