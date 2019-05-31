31 мая 2019, 15:44

Суд освободил Давида Киркитадзе

Суд в Грузии отпустил из предварительного заключения одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе. Решение об освобождении принято на основании оформленного процессуального соглашения между сторонами обвинения и защиты, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Гурджаанский райсуд отказался освободить Давида Киркитадзе из-под ареста. Обвиняемый, в свою очередь, объявил, что не доверяет суду, а защита потребовала отвода судьи. Депутаты парламента Грузии, поручившиеся в суде за Киркитадзе, признали, что он нарушил закон, но заявили, что предъявленные обвинения не соответствуют обстоятельствам дела. Представители оппозиции считают обвинение политическим, однако для этого нет оснований, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители НПО. 3 апреля суд над Киркитадзе был объявлен закрытым. Сегодня Киркитадзе признал вину в нападении на полицейского. Адвокат не исключил, что Киркитадзе могут отпустить из предварительного заключения.

Давид Киркитадзе был задержан 17 декабря 2018 года, на следующий день после столкновения полиции и активистов "Единого национального движения" (ЕНД), направлявшихся на акцию в Телави, чтобы выступить против инаугурации Саломе Зурабишвили. В результате столкновений были госпитализированы семь силовиков. Киркитадзе подозревается в нападении на полицейского, нанесении ему побоев и повреждении имущества.

Сегодня в ходе заседания суда Давид Киркитадзе признал свою вину и заявил, что у него не было желания кого-либо оскорбить. После процесса он заявил, что произошедшее 16 декабря 2018 года видела вся страна по телевидению, и его действия имели единственную цель - освободить дорогу для митингующих и дать возможность людям доехать до Телави, где было запланировано проведение акции протеста, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир "Рустави 2".

"Мне все же искренне и по-человечески очень жаль, что произошло это противостояние между мной и полицейским", - сказал Киркитадзе.

Он объяснил, что он и представители его партии "очень заботятся о престиже полицейских, в отличие от тех людей, которые вынуждают полицейских вступать в противостояние с обществом". Он также выразил свое уважение к рядовым полицейским.

Адвокат Георгий Кондахашвили пояснил, что Киркитадзе отпустили из предварительного заключения на основании оформленного процессуального соглашения, условия которого предложила сторона обвинения. Сами условия адвокат не озвучил, отметив лишь, что они устроили защиту.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции в Грузии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". 

Примечание:

"Политологи назвали главную цель "Грузинской мечты" в президентской кампании", "Президентская кампания Зурабишвили началась на фоне протестной акции", "Премьер Грузии прокомментировал скандал вокруг списка сторонников Антадзе".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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