31 мая 2019, 14:33

Давид Киркитадзе признал вину в нападении на полицейского

Один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе, обвиняемый в нападении на полицейского, на судебном процессе признал свою вину. Сторона защиты ожидает, что его освободят из предварительного заключения.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Гурджаанский райсуд отказался освободить Давида Киркитадзе из-под ареста. Обвиняемый, в свою очередь, объявил, что не доверяет суду, а защита потребовала отвода судьи. Депутаты парламента Грузии, поручившиеся в суде за Киркитадзе, признали, что он нарушил закон, но заявили, что предъявленные обвинения не соответствуют обстоятельствам дела. Представители оппозиции считают обвинение политическим, однако для этого нет оснований, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители НПО. 3 апреля суд над Киркитадзе был объявлен закрытым.

Давида Киркитадзе задержали 17 декабря 2018 года, на следующий день после столкновения полиции и активистов "Единого национального движения" (ЕНД), направлявшихся на акцию в Телави, чтобы выступить против инаугурации Саломе Зурабишвили. В результате столкновений были госпитализированы семь силовиков. Киркитадзе подозревается в нападении на полицейского, нанесении ему побоев и повреждении имущества.

Давид Киркитадзе сегодня в начале судебного процесса выступил с заявлением, в котором признал свою вину. Он пояснил, что у него не было желания кого-либо оскорбить. Адвокат Киркитадзе не исключил, что после признания им своей вины, Киркитадзе могут отпустить из предварительного заключения на основании процессуального соглашения, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир грузинской телекомпании "Имеди".

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции в Грузии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". 

Примечание:

"Политологи назвали главную цель "Грузинской мечты" в президентской кампании", "Президентская кампания Зурабишвили началась на фоне протестной акции", "Премьер Грузии прокомментировал скандал вокруг списка сторонников Антадзе".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • Суд освободил Давида Киркитадзе

    Суд в Грузии отпустил из предварительного заключения одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе. Решение об освобождении принято на основании оформленного процессуального соглашения между сторонами обвинения и защиты, сообщил адвокат.

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