Второй силовик задержан по делу об избиении задержанного в Армавире

30 мая 2019, 17:06

Задержан силовик, обвиненный в том, что вместе с коллегой нанес тяжкий вред здоровью жителя Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая сотрудник силовой структуры в Армавире был обвинен в избиении задержанного, а коллегу силовика объявили в розыск.

Скрывшегося от следствия силовика удалось задержать. "Ему предъявлено обвинение, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, инцидент произошел 3 марта. Последствия избиения задержанного квалифицированы как тяжкий вред его здоровью. Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц. Соответствующие статьи Уголовного кодекса предусматривают до 10 и до 12 лет заключения.

Оба обвиняемых были уволены из силовых структур в апреле, информировала сегодня "Российская газета".