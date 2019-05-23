23 мая 2019, 17:22

Силовик на Кубани обвинен в избиении задержанного

Сотруднику силовой структуры в Армавире предъявлено обвинение в избиении местного жителя, коллега силовика объявлен в розыск, сообщил сегодня Следком.

По версии следствия, 3 марта два силовика, дежурившие в здании силовой структуры в Армавире, услышали, как задержанный 48-летний местный житель "потребовал снять с него наручники и вывести его в туалет". После этого 21-летний сотрудник силовой структуры "стал с силой удерживать задержанного, а 41-летний [сотрудник] нанес потерпевшему не менее пяти ударов ногами в область живота", сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"Затем фигуранты повалили потерпевшего на пол, и тот же сотрудник... продолжил наносить ему удары ногами по туловищу... В последующем потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь и установлены повреждения в виде тупой травмы живота с разрывом мочевого пузыря, причинившие тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте управления. 

Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц (п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ). 21-летний бывший силовик заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Его коллега "от органов предварительного следствия скрылся", в связи с чем объявлен в федеральный розыск, заявило ведомство.

Часть 3 ст. 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы, ч. 3 ст. 111 УК РФ – до 12 лет лишения свободы.

Комментариев от обвиняемого либо его представителей относительно версии следствия пока не поступало.

Примечание:

"Следком заинтересовался избиением силовиками жителя Кубани", "Арестованы обвиняемые в избиении краснодарца полицейские", "Фильм о пытках анапчан вызвал недовольство силовиков".

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