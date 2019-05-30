Генерал Панов обвинен в злоупотреблениях при ремонте общежитий в Грозном

30 мая 2019, 06:10

В военный суд в Ростове-на-Дону поступило дело бывшего начальника управления расквартирования и строительства внутренних войск МВД Владимира Панова. Он обвинен в злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 56,3 миллиона рублей.

По данным прокуратуры, офицер за 56,3 миллиона рублей из федерального бюджета организовал ремонт ведомственных общежитий в Грозном. Однако, как полагает следствие, именно допущенные на этапе строительства общежитий нарушения со стороны организаций "Спецдоремстрой" и "Тиса ЛТД" привели к разрушению несущих конструкций зданий, поэтому устранять дефекты эти подрядчики должны были своими силами.

Бывшему начальнику управления расквартирования и строительства главного командования внутренних войск МВД России предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщается 29 мая на сайте Главной военной прокуратуры России.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Кроме того, для обеспечения заявленного потерпевшей стороной иска наложен арест на имущество офицера общей стоимостью более 12,5 миллиона рублей, отмечается в сообщении.

Дело в отношении Владимира Панова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, поступило в суд. Предварительное слушание назначено на 11.00 мск 7 июня, сообщается в карточке дела на сайте Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.

Комментариев от Панова или его представителей относительно передачи дела в суд пока не поступало.

"Кавказский узел" также информировал, что в декабре 2018 года стало известно о направлении в суд уголовного дела в отношении генерал-лейтенанта Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, генерал в 2009 году получил взятку в виде двух гидроциклов и моторного катера от владельца сочинской строительной фирмы за содействие в заключении госконтракта. Сам обвиняемый вину отрицал. Сообщений о ходе и результатах рассмотрения этого дела не поступало.