Бывший заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России Владимир Панов. Фото Кадр видео http://www.vesti.ru/videos/show/vid/709907/cid/1741/

24 декабря 2018, 04:56

Генерал Владимир Панов обвиняется во взятках от сочинской стройфирмы

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства внутренних войск МВД Владимира Панова. Он обвиняется в получении взятки от владельца сочинской строительной фирмы за содействие в заключении госконтракта.

Завершено расследование дела заместителя начальника главного командования внутренних войск МВД, генерал-лейтенанта Владимира Панова, которому предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2009 году Панов получил от владельца сочинской строительной фирмы взятку в виде двух гидроциклов и моторного катера. Общая стоимость транспортных средств составила 2,6 миллиона рублей. Предполагалось, что в обмен на гидроциклы и катер генерал-лейтенант посодействует в заключении госконтракта на строительства комплекса военного городка в Сочи, сообщает 24 декабря "Коммерсант" со ссылкой на источники в военном следственном управлении (ВСУ) Следственного комитета России по Южному военному округу.

По данным издания, на предварительном следствии Панов отрицал, что арестованные транспортные средства являются его собственностью. Адвокат генерал-лейтенанта утверждал, что уголовное дело в отношении его подзащитного возбуждено незаконно.

Следствие оценило общий ущерб, нанесенный Пановым государству, в сумму порядка 20 миллионов рублей, сообщает "Российская газета".

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Комментарии от Панова или его официальных представителей относительно обвинения пока не поступали.

Примечание:

"Глава филиала ростовского бюро медэкспертизы осужден за взятки на полтора миллиона", "Глава района в Ростовской области получил срок за взятку", "Замначальника ростовского филиала РЖД обвинен во взяточничестве".

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