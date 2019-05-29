Пятигорчанин заподозрен в попытке вербовки в экстремистскую организацию

29 мая 2019, 19:10

Житель Пятигорска попал под следствие в связи с тем, что раздавал на улице листовки и убеждал людей вступать в запрещенную организацию, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, 29-летний пятигорчанин выкрикивал лозунги, раздавал листовки и убеждал жителей Пятигорска вступать в организацию, запрещенную на территории Российской Федерации, на одной из улиц города 23 декабря 2018 года.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Был ли задержан подозреваемый и в какую именно организацию он, по данным следствия, убеждал вступать людей, в сообщении не говорится.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2017 года житель Пятигорска Ашурави Магомедэминов был заподозрен в вербовке людей в ряды запрещенной в России судом турецкой экстремистской организации "Нурджулар". Также стоит отметить, что на Ставрополье по статье 282.2 УК РФ расследуются дела четырех жителей Нефтекумска, которые являются Свидетелями Иеговы*. Информация об этом размещена на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.