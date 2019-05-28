Следком назвал покушением нападение на журналистов в Ставрополе

28 мая 2019, 14:10

Подозреваемый в нападении четырех сотрудников газеты «Родина» в Ставрополе задержан, решается вопрос об аресте, сообщил сегодня Следком. Врачи оценивают состояние госпитализированного главного редактора как удовлетворительное.

Как сообщал «Кавказский узел», вчера, 27 мая, четыре человека получили ранения в результате нападения мужчины на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе. Двое из пострадавших были доставлены в больницу, один из них - главный редактор - прооперирован. Депутат думы Ставропольского края Виктор Лозовой сообщил, что нападавший психически болен, он требовал опубликовать свою статью о Сталине.

Состояние прооперированного главного редактора газеты «Родина» Николая Бондаренко улучшилось, сообщил депутат думы Ставропольского края Виктор Лозовой. «У нас юбилейная газета к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, провели заседание редколлегии с 8.30 до 9.30 мск (в больнице). (Бондаренко) бодрый, веселый, но у него сильный отек", - заявил Лозовой. Врачи оценили состояние главреда газеты как удовлетворительное. «Жизни (Бондаренко) ничего не угрожает, решения о выписке пока нет», - со ссылкой на Минздрав региона отмечает сегодня РИА "Новости".

Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 8 апреля 1994 года, сообщается на сайте регионального отделения партии.

Нападавший принес охотничий нож, завернув его в газету «Родина», рассказал депутат думы Ставропольского края Виктор Лозовой. По его словам, вначале он напала на главного редактора, за которого вступились другие сотрудники - все получили ранения, привели 27 мая слова Лозового «Известия».

Следователи задержали и допросили 72-летнего подозреваемого, ходатайство о его аресте будет направлено в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ставропольского управления СКР. По версии следствия, подозреваемый еще в начале мая принес в редакцию газеты «Родина» свою статью для публикации, но получил отказ. Мужчина решил убить главного редактора и его сотрудников, для чего принес 27 мая нож, которым ранил четверых человек. Дело расследуется по статье «покушение на убийство», отмечает ведомство. Следствие назначило судебные экспертизы.

Максимальная санкция по данной статье - пожизненное заключение.

Подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение, со ссылкой на источник в правоохранительных органах написала 27 мая "Российская газета".