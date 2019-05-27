Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

27 мая 2019, 18:26

Главред газеты в Ставрополе госпитализирован после нападения на редакцию

Четыре человека получили ранения в результате нападения мужчины на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе. Двое из пострадавших были доставлены в больницу, один из них - главный редактор - прооперирован.

Сообщение об инциденте опубликовал сегодня губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. По его словам, человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина", ранения получили четверо.

"Нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия", - написал губернатор. По его словам, всего ранения получили четыре человека, двоим из них госпитализация не потребовалась.

После нападения, по данным регионального Минздрава, в больницу были доставлены двое пострадавших. "Одному помощь оказана амбулаторно, второй госпитализирован", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

В Минздраве также уточнили, что состояние госпитализированного "стабильное, не тяжелое, угрозы жизни нет". "Двое отказались от госпитализации сразу на месте ЧП", - передает слова представителя ведомства ТАСС.

Дочь госпитализированного редактора газеты Николая Бондаренко Светлана Сундукова сообщила, что ее отца прооперировали. "Операция прошла успешно, состояние нормальное", - сказала она.

Депутат думы Ставропольского края Виктор Лозовой сообщил, что нападавший психически болен, он требовал опубликовать свою статью о Сталине, получил отказ и бросился с ножом на главного редактора, пишет РИА "Новости".

Примечание:

"Полиция за год не нашла участников нападения на ставропольского активиста", "Два жителя Ставрополья арестованы по делу о подпольном производстве оружия", "Жертвами нападения на кальянную в Ставрополе стали семь человек".

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