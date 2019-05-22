22 мая 2019, 22:12

Следствие назвало поджог причиной пожара в больнице Ростова-на-Дону

Экспертиза показала, что пожар в ростовской больнице в ночь на 23 апреля произошел из-за поджога. Полиция занялась поиском виновных.

Как писал "Кавказский узел", из-за пожара в больнице №6 Ростова-на-Дону в ночь на 23 апреля были эвакуированы 145 человек. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, пострадавших не было.

По факту пожара в больнице №6 по улице Сарьяна в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК РФ.

"По данным МЧС, там произошел поджог и сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание виновных лиц", - рассказал сегодня представитель службы Главного управления МВД России по Ростовской области, слова которого приводит "Интерфакс-Юг".

Экспертизу, которая показала, что причиной возгорания стал поджог, провели специалисты Испытательной пожарной лаборатории и Госпожарнадзора, отмечает ИА «Дон 24».

Примечание:

"Четыре человека пострадали при пожаре в ростовской многоэтажке", "Ростовские погорельцы вступились за трех политзаключенных", "Три человека погибли при пожаре в Ростовской области".

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