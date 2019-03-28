Жители Грузии согласились с приговором по делу семьи Смит

28 марта 2019, 22:30

Убийство американской семьи Смит и пожизненный приговор пастуху Малхазу Кобаури не вызвали разногласий в обществе и не оказали заметного влияния на имидж Грузии за рубежом. Друг убитого Райана Смита продолжил его дело по выпуску ковров в Марнеули после просьб местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", присяжные заседатели 25 марта единогласно признали Малхаза Кобаури виновным в убийстве трех членов американской семьи Смит. Горийский районный суд приговорил его 27 марта к бессрочному заключению. Защита намерена обжаловать приговор, так как считает вину Кобаури недоказанной.

Супруги Смит и их четырехлетний ребенок пропали в ущелье Хада в Душетском районе в июле 2018 года, спасатели нашли их тела в течение трех дней. Согласно результатам экспертизы, обвиняемый имел сексуальный контакт с убитой женщиной, а ребенок был убит выстрелом в упор. После обнародования этих данных адвокат Малхаза Кобаури отказался его защищать.

Приговор Малхазу Кобаури не может быть обжалован в апелляционном суде, утверждает член Ассоциации адвокатов, представитель НПО “Бывшие заключенные за права человека” Гела Николаишвили.

“По законам Грузии, если решение выносят присяжные заседатели, то дело не может быть рассмотрено в апелляционном порядке. Может быть подана касационная жалоба в Верховный суд Грузии, но рассмотрению там подлежат только доказанные случаи некорректного подбора присяжных, некорректного их информирования или давления на них. А по приговору изменений быть не может”, - заявил Николаишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Как установил суд, Кобаури по очереди убил сначала Райана Смита, затем его сына и жену. Райану Смиту он выстрелил в спину - один заряд дроби попал мужчине в область поясницы, второй выстрел пастух произвел ему в голову. Затем он выстрелил в четырехлетнего мальчика, дробь попала ему в бедро и плечо. Кобаури добил ребенка, выстрелив в его голову в упор - экспертиза обнаружила на стволе ружья ДНК мальчика. Затем пастух, как следует из приговора суда, изнасиловал Лору Смит и утопил ее в ручье.

Поиски членов семьи Смит были начаты 3 июля 2018 года. Их автомобиль нашли 5 июля близ села Цкере, а в трех километрах от машины обнаружили труп Лоры Смит - женщина лежала во впадине ручья. Тело Райана Смита нашли днем позже, 6 июля, в водопаде ущелья Хада. 7 июля 19-летний Малхаз Кобаури, пастух из Цкере, был задержан. Односельчанин Кобаури Теймураз Балашвили утверждал, что видел на телефоне у Малхаза фотографии Лоры Смит.

По информации МВД, в 2012 году Райан и Лора получили грузинское гражданство и стали гражданами двух стран – Грузии и США. Их сын родился в Грузии в 2014 году и был гражданином Грузии.

Убийство американской семьи широко освещалось в СМИ, но практически не вызвало дискуссий - в обществе не было полярных мнений по этому поводу, считает глаавный редактор газеты "Резонанси" Лаша Тугуши.

“Все СМИ уделили внимание этой теме, писали подробные репортажи, но я не припомню, чтобы это преступление обсуждали на ток-шоу”, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Масс медиа освещали историю Смитов широко и подробно, но вопросов в ней практически не было: практически сразу стало ясно, кто и при каких обстоятельствах совершил убийство, отметил журналист JAM-news Дмитрий Авалиани.

По словам Авалиани, в социальных сетях убийство тоже обсуждалось, и именно там некоторые жители Грузии высказывали конспирологические версии - о том, что убийство Смитов совершили иностранные шпионы или люди, связанные с властями Грузии. Эти мнения оказались маргинальными, поэтому СМИ их не приводили.

"Я не убивал! Это сделали двое иностранных мужчин. Они убили этих людей, а мне сказали, никому не говори, а то мать и отца твоих убьем!" - заявил Кобаури в суде после задержания.

“Конспирологических теорий по любым вопросам в Грузии хватает, но это дело в основном было ясным для всех. Устраивать шоу из него по этическим соображениям было нецелесообразно, потому что детали там деликатные, болезненные и шокирующие", - пояснил журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Иностранцев не напугало убийство в ущелье Хада

Кобаури встретился со Смитами случайно и предложил им выступить в качестве проводника по ущелью. В качестве гида, сопровождающего туристов, он официально никогда не выступал, отметили в Ассоциации развития внешнего туризма. “Это был простой житель, который пообещал показать дорогу, это не гид”, - заявил представитель ассоциации корреспонденту "Кавказского узла".

Резонансное убийство на туристической индустрии никак не сказалось, хотя вопросы об уровне безопасности со стороны западных дипломатов звучали, отмечают представители отрасли.

“На пассажиропотоке эта история не сказалась, хотя имидж страны понес некоторые потери. Нам звонили с посольства США и спрашивали об уровне безопасности для туристов, также несколько туристов из США спрашивали о безопасности их поездок. Но в основном туристы из США ничего не спрашивали об этой истории, туристы из других стран ни одного вопроса о ней не задавали”, - сообщил представитель грузинской Ассоциации операторов въездного туризма.

“Это очень неприятная история, но на потоке туристов это не сказалось - по сравнению с 2017-м годом поток туристов вырос. Из иностранцев нас никто не спрашивал об этой печальной истории. Если люди знают о ней, читали или слышали, ни понимают, что это единичный случай, с туристами в Грузии ничего подобного не случается. Все-таки мы остаемся самой безопасной страной в регионе” , - заявил директор Инициативного общества по развитию туризма Георгий Козарели корреспонденту "Кавказского узла".

Супруги Смит жили в Грузии более шести лет. Для иностранцев, постоянно живущих в Грузии, громкое убийство не стало поводом для беспокойства. Британец Алвин Пармар, который живет в Грузии с 2013 года, утверждает, что не почувствовал никакого страха за свою жизнь.

“Это произошло в горах, в сельской местности, где злоумышленник действовал, исходя из своих патологических наклонностей. Если бы это произошло в Тбилиси, тогда я, естественно, соотнес бы это с собой, но при данных обстоятельствах это не имеет ко мне отношения”, - заявил Пармар корреспонденту "Кавказского узла".

Россиянка Анна Пучкова, живущая в Грузии более пяти лет, также видит в убийстве семьи Смит лишь единичный инцидент. “Для меня эта история никак не соотносится с Грузией, с впечатлением о ней. Очевидно, что это был одиночный факт, что действовал какой-то маньяк, и это не является свидетельством какого-либо общего отношения к иностранцам. Поскольку я не любитель ходить в горы, лично я никакого страха я не почувствовала”, - заявила Анна корреспонденту "Кавказского узла".

В Марнеули сохранилась память о Смите

Жители Марнеули, хорошо знавшие Райана Смита по активной общественной деятельности, собрали деньги на строительство детской площадки - Райан призывал местные власти обустроить площадку для игр детей, а после его гибели горожане взяли инициативу на себя, чтобы таким образом увековечить память семьи Смит.

“Посольство США и друзья Райана собрали деньги на обустройство площадки, мэрия выделила место для строительства. Сейчас друзья Райана выбирают компанию, которой доверят планировку и строительство детской площадки”, - сообщила директор Марнеульского радио Камилла Мамедова "Кавказскому узлу".

В Квемо Картли продолжается производство азербайджанских ковров, которое организовал Райан Смит. Местные жители вспоминают Смита с благодарностью, так как он дал им работу, рассказала представитель НПО «Центр поддержки женщин» в Марнеули Сабина Талибова.

“Через два месяца после убийства в Марнеули приехал отец Райана. Местные жители попросили его помочь сохранить это производство, и он поручил другу Райана Майклу Дэвиду заняться этим делом. Майкл теперь ведет это дело, женщины остались заняты в этом бизнесе", - сказала Талибова корреспонденту Кавказского узла".