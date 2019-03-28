Защита сочла недоказанной вину Кобаури в убийстве американской семьи

28 марта 2019, 12:55

Защита Малхаза Кобаури обжалует приговор по делу об убийстве американской семьи Смит в Грузии, заявил адвокат Александр Кобаидзе. По мнению защиты, прокуратура не смогла представить доказательства, которые прямо подтверждают вину Кобаури. Представитель прокуратуры назвал пожизненное наказание для Малхаза Кобаури "единственно правильным решением" по делу.

Как писал "Кавказский узел", присяжные заседатели 25 марта единогласно признали Малхаза Кобаури виновным в убийстве трех членов американской семьи Смит. 27 марта Горийский районный суд приговорил Кобаури к бессрочному заключению.

Супруги Смит и их четырехлетний ребенок пропали в ущелье Хада в Душетском районе 6 июля 2018 года, спасатели нашли их тела в течение трех дней. Согласно результатам экспертизы, обвиняемый имел сексуальный контакт с убитой женщиной, а ребенок был убит выстрелом в упор. После обнародования этих данных адвокат Малхаза Кобаури отказался его защищать.

В ходе следствия по делу были многочисленные процессуальные нарушения, права обвиняемого были грубо нарушены. Прокуратура не смогла представить доказательства, которые прямо подтверждают вину Кобаури, заявил адвокат Александр Кобаидзе.

"Мы обжалуем процедурные нарушения, которых в деле множество. Конкретно обжаловано будет, что в деле Малхаза Кобаури не было принципа справедливого правосудия, обжалуем грубые нарушения прав обвиняемого, которые имели место на суде [по делу] Малхаза Кобаури", - заявил Кобаидзе в интервью "Рустави 2".

Недовольство приговором выразил и адвокат Кобаури Васил Амашукели. "Присяжные приняли решение, руководствуясь не доказательствами, а предположениями, какими-то устными пояснениями. Соответствующий результат мы и получили. Таким образом, каким бы ни был приговор, он в любом случае не был бы справедливым, потому что сам по себе вердикт был неправильным и незаконным", - заявил он.

По закону обжаловать решение суда первой инстанции можно в течение месяца, сообщает сегодня агентство "Новости-Грузия".

Определенная судом мера наказания для пастуха Малхаза Кобаури - единственное адекватное и справедливое решение, заявил в свою очередь прокурор Заза Датукишвили. "Надо отметить, что совершено зверское преступление - убиты три человека, в том числе ребенок. Мотив преступления является непростительным – оно было совершено ради изнасилования женщины. Единственная адекватная мера наказания в данном случае – бессрочное лишение свободы. Естественно, суд разделил нашу позицию и задокументировал то, что в данном случае это единственное справедливое решение", – процитировал 27 марта Датукишвили "Sputnik-Грузия".

Малхаз Кобаури категорически отрицал свою вину. В ходе заседания суда 11 июля 2018 года он заявил, что оговорил себя под давлением настоящих убийц. "Я не убивал! Это сделали двое иностранных мужчин. Они убили этих людей, а мне сказали, никому не говори, а то мать и отца твоих убьем!" - сообщил Кобаури суду. При этом местные жители утверждали, что Малхаз Кобаури признался в убийстве еще до ареста, и они не видели в ущелье чужих машин и посторонних людей. "Пастух сказал, что турист ударил его, и он был вынужден выстрелить. Говорит, что он помог женщине, которая чуть не упала со скалы, когда они фотографировались, из-за этого мужчина его ударил. Он оправдывается тем, что был вынужден это сделать", - отметила одна из местных жительниц.

Смиты прожили в Грузии более шести лет

В Грузии Смиты прожили более шести лет, являлись членами протестантской общины Марнеули. Райан Смит говорил и по-азербайджански, и по-грузински, поэтому легко входил в контакт с местными, рассказала ранее руководитель марнеульского радио Камила Мамедова.

По ее словам, Райан Смит пытался добиться от местных властей разрешения на строительство детской площадки. "Он говорил, что ему приходится возить своего четырехлетнего сына в Болниси или Тбилиси, чтобы развлечь. Говорил, что хотел сделать так, чтобы и его сын, и местные дети могли бесплатно пользоваться детской площадкой", - процитировало 9 июля 2018 года Камилу Мамедову "Эхо Кавказа".

В свою очередь друг семьи Смит Нино Робакидзе рассказала изданию, что Райан Смит занимался проектом, призванным популяризовать среди жителей Грузии изготовление ковров по старым азербайджанским традициям. "У этого проекта было много различных аспектов. Дело было не только в коврах, как таковых. С одной стороны, речь шла о сохранении традиции, с другой – об усилении роли женщин. Они получали достаточно солидный доход, занимаясь изготовлением ковров. Я познакомилась с Райаном в конце 2016 года. А в 2017-м мы всей семьей поехали на организованную им экскурсию в село Иормунгало – это еще один аспект этого проекта: он знакомил грузинские и азербайджанские семьи, связывал их, эти встречи впоследствии часто перерастали в нечто большее", - пояснила Робакидзе.

Представитель НПО "Центр поддержки женщин" в Марнеули Сабина Талибова рассказала ранее корреспонденту "Кавказского узла", что Райан Смит организовал свой бизнес – заказывал местным женщинам ткать ковры и продавал их жителям других стран. "На вечере памяти оказалось, что 14 семей зарабатывали благодаря Райану. Они остались без работы", - сказала она.

Напомним, что в июле 2018 года жители Марнеули призвали увековечить память семьи Смит, открыв в населенном пункте детскую площадку.