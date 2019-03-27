Малхаз Кобаури. Фото: Давид Сакварелидзе https://1tv.ge

27 марта 2019, 14:18

Житель Грузии приговорен к пожизненному сроку за убийство семьи Смит

Горийский районный суд приговорил сегодня пастуха Малхаза Кобаури к бессрочному заключению по делу об убийстве трех членов семьи Смит, в том числе ребенка.

Как писал "Кавказский узел", присяжные заседатели 25 марта единогласно признали Малхаза Кобаури виновным в убийстве трех членов американской семьи Смит.

Супруги Смит и их четырехлетний ребенок пропали в ущелье Хада в Душетском районе 6 июля 2018 года, спасатели нашли их тела в течение трех дней. Согласно результатам экспертизы, обвиняемый имел сексуальный контакт с убитой женщиной, а ребенок был убит выстрелом в упор. После обнародования этих данных адвокат Малхаза Кобаури отказался его защищать.

Сторона обвинения настаивала на бессрочном заключении Кобаури, так как он убил трех человек, в том числе четырехлетнего ребенка. На сегодняшнем заседании, где обсуждался вопрос о мере наказания, суд полностью поддержал доводы прокуратуры, сообщает "Новости-Грузия".

В свою очередь адвокат Малхаза Кобаури Александр Кобаидзе заявил, что сторона защиты была против, чтобы решение о приговоре принял судья, и настаивала, чтобы наказание вынесли присяжные. Однако данное ходатайство не было удовлетворено, передает "Грузия-online".

На заседании присутствовала американский консул Дженнет Ребер. На груди у нее была фотография американской семьи, пишет "Sputnik-Грузия".

По данным издания, сам Малхаз Кобаури категорически отрицает вину. По его словам, американцев убили двое незнакомых ему людей.

Примечание:

"Грузинский суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве американской семьи", "Жители Марнеули призвали увековечить память семьи Смитов", "Житель Грузии арестован по делу об убийстве американской семьи".

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