Руководство порта Темрюка дистанцировалось от пожара в Керченском проливе

23 января 2019, 20:48

Танкер "Канди" перед пожаром загрузился сжиженным газом в порту Темрюка, но причинно-следственных связей между этими событиями нет, заявил сегодня директор терминала по перевалке углеводородных газов. Поиски десяти пропавших без вести моряков отложены до 24 января. Как сообщал "Кавказский узел", пожар на торговых судах "Канди" и "Маэстро" начался вечером 21 января в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив. В ходе операции были спасены 12 человек, из воды подняты тела 10 погибших, судьба еще 10 членов экипажа остается неизвестной, сообщили спасатели 22 января. По данным турецкого генконсульства в Новороссийске, восемь спасенных моряков являются гражданами Турции. Поиски 10 пропавших моряков не дали результата На каждом из двух танкеров работали по восемь граждан Индии, сообщил сегодня МИД этой страны. Шесть индийских моряков погибли, четверо спасены, еще шесть числятся пропавшими без вести, со ссылкой на ведомство информировал ТАСС. Пожар на танкерах продолжается и сегодня. Спасенных моряков и тела погибших доставили в Керчь, поиски остальных десяти моряков отложены до утра 24 января, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. "На утро подана заявка на вертолетный осмотр территории", - процитировало представителя ведомства РИА "Новости".

По предварительным данным, пожар на "Канди" и "Маэстро" начался во время передачи сжиженного газа с одного борта на другой, сообщило издание.

Терминал в Темрюке заявил, что не отказывал "Маэстро"

19-20 января на борт "Канди" в порту Темрюка были загружены более 2,4 метрических тонны сжиженного газа, сообщил директор терминала по перевалке углеводородных газов Анатолий Мазыло. Он исключил версию о том, что танкер "Маэстро" попытался принять часть этого груза прямо в море из-за того, что получил отказ в порту. "Судно "Маэстро" никем из клиентов терминала не номинировалось для погрузки в январе 2019 года. Соответственно, терминал не мог отказать в постановке на причал данного судна в указанный период", - пояснил Анатолий Мазыло.

Он подчеркнул, что руководство терминала может отказать в погрузке только в том случае, если технические характеристики судна не отвечают требованиям безопасности. Ответственность за работы в нейтральных водах, как и в данном случае, целиком лежит на капитанах судов, добавил он. "Заверяем о полном отсутствии каких-либо причин считать производство погрузочных работ на судно "Канди" на терминале предпосылкой произошедшей трагедии", - процитировало Мазыло издание.

В связи с пожаром российские следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 24 января ветер в Новороссийске будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, температура воздуха составит +3 градуса, ожидается слабый дождь. Днем 24 января ветер усилится до 10 м/с, осадков не будет, воздух потеплеет до +15. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.