Пожар на судне в Керченском проливе. Фото Kerch.FM https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=qHrsuXeyf8I

22 января 2019, 11:19

Спасатели сообщили о 20 жертвах пожара в Керченском проливе

Операция в Керченском проливе, где произошел пожар на двух кораблях, переведена в поисковый режим, поскольку найти живых шансов нет, сообщили спасатели. Данные о числе пропавших без вести и погибших противоречивы.

Как писал "Кавказский узел", пожар на торговых судах "Канди" и "Маэстро" произошел 21 января около 18.00 мск в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив. Ранее Росморречфлот сообщил, что погибли 11 человек.

Операция на море "переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых", - процитировал сообщение Новороссийского морского спасательно-координационного центра "Интерфакс-Юг". Для поиска остальных решено задействовать вертолет МЧС со специальным оборудованием, говорится в сообщении спасателей.

В ходе операции были спасены 12 человек, из воды подняты тела 10 погибших, судьба еще 10 членов экипажа остается неизвестной, привело агентство сообщение спасателей. Найдено 14 тел погибших, сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах Керченского полуострова ТАСС. По словам источника, попавшими без вести числятся шесть членов команды, 12 человек спасены.

По данным турецкого генконсульства в Новороссийске, восемь спасенных моряков являются гражданами Турции.  Тела погибших еще не опознаны, привело сообщение консульства ТАСС. Состояние спасенных моряков удовлетворительное, один из них получил обморожение ноги, сказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко в радиоэфире "Эха Москвы".

На судах "Маэстро" и "Канди" находилось более 4,5 тысячи тонн сжиженного газа, который, по предварительной версии, загорелся во время его передачи с борта на борт, написало со ссылкой на сотрудника экстренных служб РИА "Новости". Разлива нефти и нефтепродуктов вблизи горящих в море судов нет, приводит агентство сообщение пресс-службы Росморречфлота.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Новороссийске температура воздуха составляет +2 градуса, ветер скоростью 3 метра в секунду. В ночь на 23 января температура воздуха сохранится, ветер усилится до 6 метров в секунду, ожидается слабый дождь. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Поиски тел на затонувшем в Черном море судне не принесли результата", "Власти Украины сообщили о контрабанде угля из Донбасса через ростовский порт", "Капитан обвинен в крушении судна близ Керченского полуострова". 

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