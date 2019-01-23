Политзаключенные прекратили голодовку в Азербайджане

23 января 2019, 17:27

Шесть оппозиционеров, голодавших в колониях Азербайджана с требованием освободить блогера Мехмана Гусейнова и других политзаключенных, сегодня завершили акцию, сообщили их родные. Они объяснили это решение прекращением дела против Гусейнова и общественным резонансом, которого удалось добиться голодовкой.

Как писал "Кавказский узел", 22 января завершилась голодовка, которую поочередно проводили в штаб-квартире партии "Мусават" 19 активистов. Они пояснили, что добились прекращения дела против Мехмана Гусейнова. Активисты призвали прекратить голодовку и политзаключенных, которые присоединились к акции протеста.

Мехман Гусейнов 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. Клеветой суд счел его жалобы на пытки после задержания. За два месяца до завершения срока заключения, 26 декабря 2018 года, Пенитенциарная служба Азербайджана заявила, что Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей. Однако 22 января, после того как президент Азербайджана потребовал обеспечить объективность следствия, дело было закрыто.

Сегодня утром заключенные активисты Илькин Рустамзаде, Гияс Ибрагимов, Байрам Мамедов, Орхан Бахышлы, журналист Эльчин Исмаиллы и координатор движения "Мусульманское единство" Ахсан Нурузаде прекратили голодовку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать Гияса Ибрагимова Шура Амирасланова.

Она отметила, что политзаключенные согласились с предложением участников голодовки в штаб-квартире партии "Мусават". "Были также обращения о прекращении голодовки со стороны других представителей общественности, лидеров партий. Кроме того, на митинге в Баку 19 января была выражена общенародная поддержка требованиям освободить всех политзаключенных, и этот вопрос появился в повестке общественной жизни страны. С другой стороны, голодовка была начата в знак солидарности с блогером Мехманом Гусейновым. Новое дело против него закрыли. С учетом всего этого мой сын и другие политзаключенные приняли решение прекратить акцию", - сказала Амирасланова.

Эту информацию подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" сестра Илькина Рустамзаде Тюркян и отец Байрама Мамедова Фарман. "Илькин утром позвонил и сказал, что они прекратили акцию. После 11 дней голодовки его голос звучал очень слабо, но он сохраняет бодрость духа. Он передал приветствия всем тем, кто поддерживал акцию на протяжении всего это времени", - сказала Тюркян Рустамзаде.

"Акция завершена, но борьба за свободу политзаключенных не закончена. Мы продолжаем усилия для освобождения нашей детей и обретения народом подлинной свободы", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" координатор Центра семей политзаключенных Зафар Ахмедов.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что никто из заключенных в последние дни голодовки не проводил.

Сам Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку 26 декабря 2018 года в знак протеста против возбужденного незадолго до освобождения из колонии нового уголовного дела. Позднее блогер начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но по-прежнему отказывался от какой-либо иной пищи.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане", а в разделе "Персоналии" содержится биография Мехмана Гусейнова.