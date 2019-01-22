Активисты завершили голодовку в поддержку Мехмана Гусейнова

22 января 2019, 16:44

Голодовка, проходившая в штаб-квартире партии "Мусават", прекращена после того, как прокуратура закрыла дело против блогера Мехмана Гусейнова. Оппозиционеры призвали присоединившихся к голодовке политзаключенных тоже прекратить акцию.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 января азербайджанские оппозиционеры начали в штаб-квартире партии "Мусават" голодовку под лозунгом "свободу Мехману Гусейнову и другим политзаключенным!" К 15 января голодовку поддержали не менее восьми осужденных активистов. По состоянию на 21 января голодовку продолжали трое активистов и не менее пяти заключенных.

Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку 26 декабря 2018 года в знак протеста против возбужденного незадолго до освобождения из колонии нового уголовного дела. Позднее блогер начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но по-прежнему отказывался от какой-либо иной пищи.

В голодовке приняли участие 19 активистов

Голодовка в штаб-квартире партии "Мусават" была прекращена в 20.00 (19.00 мск) 21 января, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" один из ее участников, координатор Центра семей политзаключенных и член Центра защиты политзаключенных Зафар Ахмедов.

"Мы решили прекратить голодовку после обращения к нам руководства партий Народного фронта Азербайджана (ПНФА), "Мусават", Национального совета демократических сил, активистов гражданского общества. С другой стороны, накануне власти дали заверения о пересмотре нового дела против Мехмана Гусейнова. Поэтому мы сочли, что акция достигла одной из целей. И действительно, сегодня прокуратура объявила о прекращении уголовного производства против Мехмана Гусейнова", - пояснил он.

Мехман Гусейнов пожаловался на пытки после задержания и 3 марта 2017 года был приговорен к двум годам тюрьмы по обвинению в клевете. 26 декабря 2018 года Пенитенциарная служба Азербайджана заявила, что за два месяца до окончания срока заключения Гусейнов избил сотрудника колонии. Правозащитники сочли, что новое уголовное дело - месть блогеру за критику в адрес властей. Однако сегодня, после того, как президент Азербайджана потребовал обеспечить объективность следствия, дело было закрыто.

По словам Зафара Ахмедова, всего в голодовке в штаб-квартире "Мусават" приняли участие 19 человек. Дольше всех голодал член правления партии Тофиг Ягублу – 12 суток, из которых сутки он отказывался и от воды. Последними голодовку, помимо Ахмедова, проводили отец политзаключенного Орхана Бахышлы Рафиг и активист ПНФА Физули Гусейнов.

Активисты призвали политзаключенных тоже прекратить голодовку

Присоединившиеся к голодовке политзаключенные тоже должны прекратить ее, полагает Зафар Ахмедов. "Мы обратимся к проводящим голодовку в колониях политзаключенным с предложением прекратить акцию с 23 января, поскольку их требования об освобождении привлекли внимание местной и международной общественности. 19 января на митинге оппозиции это требование было выдвинуто от имени народа. Требование прозвучало с международных трибун, была принята резолюция Европарламента", - сказал Ахмедов.

Европейский парламент 17 января призвал власти Азербайджана немедленно освободить блогера Мехмана Гусейнова, а также других задержанных активистов и журналистов. Соответствующая резолюция содержит призыв к Еврокомиссии уделить особое внимание соблюдению прав человека в Азербайджане. 19 января оппозиция организовала в Баку митинг с требованием освободить политзаключенных. По данным полиции, в акции приняли участие около 2,8 тысячи человек.

По данным родителей политзаключенных, по состоянию на 21 января голодовку продолжали Илькин Рустамзаде, Байрам Мамедов, Ахсан Нурузаде, Гияс Ибрагимов и Орхан Бахышлы. Продолжают ли они голодовку сегодня, родители активистов не знают.

При этом Пенитенциарная служба сегодня вновь опровергла сообщения о голодовках заключенных. "В настоящее время в учреждениях по отбыванию наказания и СИЗО ни один осужденный или арестованный не проводит акцию голодовки", - заявил начальник отдела общественных связей Пенитенциарной службы Мехман Садыгов. Он назвал сообщения о том, что группа осужденных продолжает голодовку, дезинформацией и попыткой ввести в заблуждение общественность.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане", а в разделе "Персоналии" - биография Мехмана Гусейнова.