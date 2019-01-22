22 января 2019, 01:47

Не менее восьми человек продолжают голодовку в Азербайджане

В штаб-квартире партии "Мусават" продолжают голодовку активисты Зафар Ахмедов, Рафиг Бахышов и Физули Гусейнов. Журналистка Хадиджа Исмайлова и активистка Айгюль Джафарова прекратили голодовку. Продолжают голодовку и не менее пяти политзаключенных.

Как сообщал "Кавказский узел", с 7 января азербайджанские оппозиционеры проводят голодовку под лозунгом: "Свободу Мехману Гусейнову и другим политзаключенным" в штаб-квартире"Мусават". Кроме того, не менее восьми осужденных активистов к 15 января объявили голодовку в знак солидарности с Гусейновым. 

Мехман Гусейнов объявил сухую голодовку 26 декабря 2018 года в знак протеста против возбужденного незадолго до освобождения из колонии нового уголовного дела. Позднее блогер  начал принимать жидкие молочные продукты из-за сильных болей в желудке, но по-прежнему отказывался от какой-либо иной пищи

По данным на 21 января, голодовку в штаб-квартире «Мусават» продолжали Зафар Ахмедов и Рафиг Бахышов - отцы политзаключенных Фуада Ахмедли и Орхана Бахышлы. Они начали акцию 15 января. Кроме того, голодовку продолжает активист партии Народного фронта Азербайджана Физули Гусейнов. Он присоединился к акции 19 января, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Мы требуем прекращения репрессий. Мы требуем прекращения выдвижения новых обвинений к политзаключенным, сроки которых уже заканчивается. Мы требуем прекращения давления на политзаключенных в тюрьмах. Они, в том числе мой сын Фуад Ахмедли, подвергаются притеснениям, давлению, посадкам в карцер. Мы в целом требуем освобождения политзаключенных. Наши акции, голодовки, митинги не должны прекращаться, чтобы мы достигли целей», - сказал Зафар Ахмедов корреспонденту «Кавказского узла».

Руководитель хатаинского отделения молодежного комитета ПНФА Фуад Ахмедли был обвинен в распространении личных данных абонентов сотовой компании, в которой работал. Следствие также заявило, что считает его сторонником турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции винят в организации вооруженного переворота. 16 июня 2017 года суд приговорил Ахмедли к четырем годам лишения свободы.

«Несмотря на падение давления, состояние наше можно считать удовлетворительным. Пока держимся», - сказал Ахмедов.

Активистка Айгюль Джафарова и журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова прекратили голодовку на пятые сутки.

Джафарова после пяти суток голодовки пришла 19 января на митинг оппозиции с требованием освобождения политзеков и стояла в первых рядах демонстрантов.

«Я пришла сюда, чтобы вместе со всеми потребовать освобождения политзаключенных. Я прекращаю голодовку, после митинга я уже пойду домой», - сказала Айгюль Джафарова корреспонденту «Кавказского узла».

Около трех тысяч человек приняли участие 19 января в акции, на которой были озвучены требования освободить блогера Мехмана Гусейнова и других политзаключенных.

Активистка выглядела побледневшей и говорила слабым голосом.

О прекращении голодовки также сообщила Хадиджа Исмайлова.

«На площади наши требования об освобождении политзаключенных прозвучали громко. Сейчас надо сосредоточиться на правозащитной деятельности, сборе информации о задержания. И еще предстоят новые расследования (журналистские)», - написала Исмайлова на своей странице в социальной сети Facebook.

Продолжают голодовку политзаключенные в колониях

13 января активисты Илькин Рустамзаде, Байрам Мамедов, Ахсан Нурузаде и Эльчин Исмаиллы, отбывающие наказание в колонии №13, объявили голодовку в знак солидарности с требованием свободы для всех политзеков в стране. Позднее стало известно об участии в акции заключенных -  активистов Гияса Ибрагимова и Орхана Бахышлы, блогера Рашада Рамазанова и журналиста Фикрета Фарамазоглу. Двое последних позже прекратили акцию.

Матери политзаключенных Гияса Ибрагимова и Орхана Бахышлы Шура Амирасланова и Кямала Рагимли сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что сыновья продолжают голодовку.

«Гияс продолжает голодовку несмотря на то, что его всячески пытаются склонить к прекращению акции», - сказала мать Ибрагимова Шура Амирасланова.

Политзаключенных, которые начали голодовку вместе в колонии №13, перевели в другие пенитенциарные учреждения. Координатора движения «Мусульманское единство» Ахсана Нурузаде перевели в колонию №6, а журналиста Эльчина Исмаиллы - в колонию №17. Илькин Рустамзаде и Байрам Мамедов остались в колонии №13, передает Meydan.TV.

Сестра Илькина Рустамзаде Тюркян Рустамзаде рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 21 января посетили осужденных в колонии №13.

«Мой отец и папа Байрама были в колонии. Их пригласил начальник, и потом они вместе около часа беседовали с сыновьями. Они настоятельно просили Илькина и Байрама прекратить голодовку... Однако ребята сказали, что намерены продолжать акцию до выполнения их требований по освобождению политзаключенных. Отец сказал, что Илькин и Байрам выглядели вялыми, губы у них пересохли. Они попросили их хотя бы попить чаю, но ребята отказались. Они сказали, что только принимают воду. Ахсана Нурузаде перевели в колонию номер 6, и его мать нам сообщила, что он продолжает голодовку. Они были сегодня у него. Эльчина Исмаиллы перевели в колонию номер 17, от него не информации», - сказала Рустамзаде.

Отец Байрама Мамедова Фарман Мамедов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что посещать сына в колонии. По его словам, оба политзаключенных продолжают голодовку.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Европарламент раскритиковал власти Азербайджана за преследование активистов", "Два азербайджанских оппозиционера арестованы на 20 суток", "Азербайджанские оппозиционеры заявили о невиновности в отмывании денег".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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