Кадыров озадачил Кремль списанием газовых долгов

23 января 2019, 01:09

Вопрос о списании долгов Чечни за газ и цепная реакция других регионов поставили федеральный центр в сложное положение, Кремль находится в растерянности, считают политолог Алексей Малашенко и аналитик RusEnergy Михаил Крутихин. Газовый долг Чечни сформирован не жителями республики, а предприятиями, и если он будет списан, Кремль возместит "Газпрому" убытки, указали эксперты в области энергетики Александр Фролов и Михаил Корчемкин.

Как писал "Кавказский узел", 16 января прокуратура Чечни сообщила о том, что Заводской райсуд Грозного удовлетворил иск ведомства, обязав компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" в размере более девяти миллиардов рублей. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" обжаловала решение суда. При этом в компании заявили, что сумма долга в решении суда не фигурирует, а прокуратура республики удалила сумму задолженности из пресс-релиза о судебном решении. Генпрокуратура 22 января поддержала отказ "Газпрома" списать долги жителям Чечни.

После известия о решении грозненского суда в прокуратуру с запросами о списании долгов за услуги ЖКХ по аналогии с Чечней обратились депутаты и других регионов. Пресс-секретарь президента России назвал просьбу региональных депутатов списать долги за газ "сложным вопросом". Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни и юристы заявили, что списание возникшей задолженности едва ли коснется простых людей.

Задолженность Чечни за газ в условиях регулярного взыскания платы за коммунальные услуги с жителей могла образоваться за счет деятельности подпольных предприятий. Предположение одной из жительниц республики, которая напомнила "Кавказскому узлу" о нелегальных нефтезаводах, может быть справедливым, считает экономический аналитик и партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

"В Чечне существуют подпольные нефтезаводы невысокого уровня передела сырой нефти, но сложно сказать, сколько они потребляют газа. Баланс потребления газа между частным сектором и промышленным, тем более подпольным, неизвестен, поэтому утверждать, что долг образовался только из-за этого, нельзя, - но и нельзя исключать долю этих нефтезаводов в образовании долга", - сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

Более 10 лет на окраине Грозного работает подпольный нефтеперерабатывающий завод. Он находится на выезде из Заводского района города в направлении поселка Андреевская долина, сообщил один из жителей Грозного в письме "Кавказскому узлу". На территории НПЗ постоянно находится вооруженная охрана, говорится в материале "Чечня, Дагестан и Краснодар – как нефтезаводы генерируют протесты". В России существует коррупционная практика списывания объемов похищенного газа на население - людям приписывается задолженность, и это позволяет скрыть факт хищений, заявили ранее "Кавказскому узлу" эксперт в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ Наталья Зубаревич и эксперт в области энергетики Николай Хренков.

Крутихин не исключил, что определенная часть долга могла образоваться в течение долгих лет работы подпольных предприятий.

"Но я не исключаю также, что нормально работающие предприятия тоже могли накопить долги. Если сравнивать с другими республиками Северного Кавказа, то там положение примерно такое же. Исключение составляет только Дагестан, где долг за газ втрое больше, чем в Чечне. В этом случае вопрос долга - уже не экономический вопрос, и даже не юридический, а политический, он будет решен в Кремле. Как признал Песков, вопрос очень чувствительный. Руководство страны не знает, как его решить", - отметил он.

Представить долю подпольных нефтезаводов в общей структуре долга Чечни за газ невозможно, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"В стране действует около 300 подпольных нефтезаводов и нет точной информации, сколько из них находятся в Чечне. Теоретически возможно, что в совокупном долге есть доля этих заводов, но оценить, какую часть она составляет, невозможно", - сказал Фролов корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт назвал оправданным недоумение жителей Чечни по поводу образования газового долга. По словам Фролова, платежная дисциплина в регионе растет и Чечня, по сравнению с другими республиками Северного Кавказа, демонстрирует неплохие показатели.

"Но долг Чечни по газу не сформировался за счет жителей. Изучив документы "Межрегионгаза", я понял, что основным образователем долга являются производители тепла. Долги в основном накопили тепловики, пользуясь тем, что при наличии долга их никто трогать не будет - иначе население останется без тепла", - рассказал Фролов.

Задолженность Чечни связана также со структурой сбора платежей - организации, собирающие деньги с населения, не всегда перечисляют собранные средства поставщику газа. "Таким образом, житель заплатил, отправил платежку, а его деньги до конечного получателя не дошли, такое тоже бывает", - отметил аналитик.

Нефтеперерабатывающие заводы обычно не нуждаются в использовании газа, хотя другие нелегальные предприятия могли его использовать, отметил гендиректор и владелец East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

"Подпольному НПЗ газ не нужен, скорее [его используют] подпольные водочные заводы. Чечня и другие республики Северного Кавказа постоянно были в списках должников за газ. Во время кризиса 1998 года правительство России частично простило долги всем российским потребителям газа. "Газпром" тогда имел крохотную по современным меркам инвестиционную программу, но все равно закончил год с убытком. Сейчас "Газпром" реализует три мегапроекта и отдает подрядчикам каждую копейку. Для президента Путина газопроводы всегда были и остаются священной коровой, так что недополученные с Чечни деньги будут компенсированы "Газпрому" из других источников", - сказал Корчемкин корреспонденту "Кавказского узла".

Малашенко: Кадыров поставил Кремль в неудобное положение

Выступив с требованием списания долга за газ, глава Чечни Рамзан Кадыров противопоставил себя федеральному центру, создав Кремлю серьезные неудобства, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

«Политика для Кадырова всегда персонализирована, и он, может быть, думает, что это противостояние с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, [аналогичное его противостоянию] с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Но в этом случае вопрос затрагивает не только Миллера, но и весь федеральный центр. Уже есть цепная реакция на возможное списание долгов Чечни, и эта реакция может быть такой, что мало не покажется», - сказал Малашенко корреспонденту «Кавказского узла».

3 декабря 2015 года Рамзан Кадыров обратился к президенту с просьбой передать республиканским властям "Чеченнефтехимпром", принадлежащий Росимуществу и управляемый "Роснефтью". Владимир Путин поручил правительству поддержать эту просьбу, что и было сделано в июне 2016 года. 18 сентября 2018 года Путин подписал указ о передаче властям Чечни акций компании "Чеченнефтехимпром", находившихся в федеральной собственности. После передачи властям Чечни низколиквидного "Чеченнефтехимпрома" "Роснефть" сохранит за собой свой главный актив в республике, потому спор Рамзана Кадырова и Игоря Сечина будет иметь продолжение, заявили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Алексей Миллер не возьмет на себя решение вопроса о списании долгов, и решать эту проблему придется федеральному руководству, которое застигнуто врасплох действиями Кадырова, считает политолог.

Кремлю в сложившейся ситуации одинаково сложно и отказать Кадырову, и пойти ему навстречу, указал он. «Владимир Путин не ожидал такой «подлянки» от Кадырова. Кремль растерян и находится в сложном положении, не зная, как выйти из этой ситуации. Кадыров создал проблему и Путину, и себе», - рассказал Малашенко.