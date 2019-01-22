Экономисты рассказали о последствиях списания долгов за газ для астраханцев

22 января 2019, 06:03

Если в Чечне безнадежные долги населения перед ресурсоснабжающими компаниями списали, то в остальных тоже должны списывать, заявил депутат астраханской думы от ЛДПР Петр Кириллов. Долги прошлых лет, которые невозможно взыскать по суду, мешают людям получать социальную помощь и субсидии, отметил депутат Госдумы Олег Шеин. Списание безнадежного долга улучшит финансовую отчетность компании в будущем, полагает научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Списание долгов означает прямые экономические последствия для "Газпрома", предупредил экономист Андрей Меламедов.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин написал письмо в прокуратуру Астраханской области с просьбой погасить долги населения по услугам ЖКХ, как это было сделано в Чечне.

Заводской райсуд Грозного удовлетворил иск прокуратуры, обязав компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" - более девяти миллиардов рублей, сообщила 16 января прокуратура Чечни. По этому долгу истек срок давности, а массовые требования газовиков оплатить задолженность "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения", пояснила прокуратура. По данным ведомства на 18 января, ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" обжаловало это решение. При этом опрошенные "Кавказским узлом" жители республики усомнились, что списание задолженности коснется простых людей.

21 января депутаты Астраханской областной думы от фракции ЛДПР направили обращение в региональную прокуратуру на имя прокурора области Александра Лычагина с просьбой провести проверку счетов и претензий, выставленных астраханцам со стороны "Газпром межрегионгаза Астрахань" и других ресурсоснабжающих организаций, о погашении долга по оплате поставок газа и прочих коммунальных услуг на соответствие законодательству. Это предложение связано с иском прокуратуры Чеченской Республики к "Газпром межрегионгаз Грозный", который был удовлетворен судом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат Петр Кириллов.

По его словам, в случае, если будут установлены факты нарушения прав граждан в части истечения сроков давности выставленных требований, депутаты просят прокуратуру обратиться в суд для защиты интересов населения Астраханской области и списания задолженностей, выставленных незаконно.

По словам депутата, обращение обсуждалось на заседании фракции и было одобрено всеми четырьмя депутатами Астраханской областной думы от ЛДПР - самим Кирилловым, руководителем фракции Тимофеем Щербаковым, Рустамом Шуабасовым и Сергеем Цоем.

"Главные причины (обращения) - это чувство справедливости и желание оказать реальную помощь своему региону... Мы считаем, что в каждом регионе должны быть политики, жестко отстаивающие интересы своих земляков. Тем более, у нас по Конституции и законам все регионы равны. И если в одном регионе списывают безнадежные долги населению, то и в остальных также должны списывать. А эти долги - они хоть и... устаревшие, но они же на людях так и висят. Из-за них граждане не могут получить льготы, например", - сказал он.

Сотрудник пресс-службы прокуратуры Астраханской области сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что, по данным на 21 января, информации об обращении нет.

Негативных экономических последствий от списания долгов за услуги ЖКХ не будет

Депутат Госдумы РФ Олег Шеин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что отправил обращение в прокуратуру по почте.

"Всё всегда спокойно доходит по почте. Но любое письмо имеет стандартные сроки доставки и рассмотрения. Оно проходит канцелярию, так что раньше середины февраля странно спрашивать о каких-то ответах из прокуратуры", - сказал он.

Никаких негативных экономических последствий от списания долгов политик не ожидает.

"Речь идет о просроченных задолженностях. О тех задолженностях, по которым юристы "Газпром межрегионгаза" поленились в свое время подать заявление в суд. Теперь они уже обращаться в суд не могут, потому что истекли сроки исковой давности. Эти задолженности взысканию не подлежат", - сказал Шеин.

При этом он уверен, что плюсов от списания долгов много.

"Во-первых, для коммунальных компаний искусственно завышается объем их активов. Потому что дебиторская задолженность - это актив. И она не бьется по отчетности: вот дебиторка в рамках трехлетних сроков - и вот дебиторка за рамками трехлетних сроков. В результате возникает фиктивная отчетность, завышены активы, а в этом ни один нормально работающий агрегатор не заинтересован. Потому что если мы исходим из фальши, то любая модель - что кредитования, что управления, что планирования - не является достаточно работоспособной. Должна быть нормальная, честная статистика, в том числе применительно к активам компании", - сказал Шеин.

"Вторая позиция: отталкиваясь от этой так называемой задолженности, корпорации - и это особенно показательно по компании "Газпром" - ведут разговор с губернаторами в части, связанной с газификацией в сельской местности, исходя из того, что вот, мол, у вас тут население обнаглело и не платит. А поскольку вы на вашей территории не в состоянии с этим справиться, вы должны пойти нам на уступки в чем-то ином. То есть это позиция, делающая более слабыми в рамках переговорного процесса регионы по отношению к газовой монополии. Это неправильно, потому что за счет искусственного аргумента создаются заведомо недобросовестные, более выигрышные позиции для одной из сторон", - отметил он.

Отметил он плюс и для населения.

"Следующая позиция - само население. Коммунальная компания уже не может взыскать задолженность по суду. Но при этом если человек считается должником по коммунальным услугам, государственные органы власти не предоставляют ему мер социальной поддержки в виде субсидий по ЖКХ, определенных льготных выплат, на которые имеют право ветераны, инвалиды, многодетные семьи. В моей практике - сотни случаев, когда коммунальные монополии говорят: "Давайте сделаем сверку за 2010 год, здесь, по нашему мнению, у вас есть долги". А у людей, разумеется, никаких квитанций за 2010, 1984 или 1913 год не сохранилось. Потому что такие квитанции надо хранить в течение трех лет. И для добросовестных плательщиков возникает уязвимость. Они теряют на этом социальные выплаты и льготы и чаще всего вынуждены второй раз платить за ранее оказанные коммунальные услуги", - сказал Шеин.

Ранее жители Астрахани жаловались "Кавказскому узлу", что у многих горожан есть застарелые долги по коммуналке, которые они вынуждены выплачивать, потому что не могут доказать, что эти счета ими были оплачены. "Порой они вспоминают о долгах с 2009-2010 годов", - негодовала, к примеру, жительница Астрахани Нина Соколовская.

"Ну и четвертое - решение об аннулировании (это даже списанием нельзя назвать) просроченных задолженностей должно мотивировать дорогостоящих юристов коммунальных монополий заниматься своей работой и в срок писать претензионные иски и заявления в суды, а не рассказывать потом, что, мол, есть задолженность, но мы в суд не подавали... Это несколько позиций, по которым это решение должно быть принято", - заключил политик.

То есть прямого экономического эффекта в случае списания долгов нет, зато некоторые социальные, политические, управленческие и финансово-хозяйственные моменты, в которых есть пробелы, становятся лучше, полагает Шеин.

"Никаких негативных последствий ни для Астрахани, ни для Чечни или другого региона решение об аннулировании просроченных задолженностей не несет. Это - приведение баланса предприятия в соответствие с реальной жизнью. Речь же не идет о том, чтобы списывать долги в рамках сроков давности - в решении чеченского суда об этом ни слова нет. Там, где газпромовцы могут подавать в суд, они и дальше могут подавать, пожалуйста. А вот там, где они упустили эти сроки, обленились, не сделали свою работу - то и не надо делать вид, что есть такой объем задолженностей. С тем же успехом "Газпром" может рисовать долги за 70-е годы прошлого века и говорить: "А вы докажите, что вы тогда платили", - сказал он.

Списание безнадежного долга улучшает финансовое положение "Газпрома"

"Насколько я понимаю, речь идет о заведомо безнадежных долгах - по крайней мере, в Чечне... Это долги более чем трехлетней давности, которые "Газпром" три года не взыскивал, не обращал на них внимания. Согласно законодательству, срок давности этих долгов вышел. То есть эти деньги "Газпрому" не нужны - судя по тому, что он не предпринимал усилий по их взысканию", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Если бы у "Газпрома" были доказательства, что этот долг небезнадежный, он представил бы их суду", - подчеркнул он.

По его словам, списание этих безнадежных долгов не ухудшает ситуацию ни для кого.

"Потому что даже у самого "Газпрома" в балансе эти деньги должны быть зафиксированы как безнадежный долг. Списание безнадежного долга не ухудшает финансовое положение компании, а улучшает его. Ведь все видят, что есть безнадежные долги, то есть компания некачественно управляет своими активами. Это важно для тех, кто покупает ценные бумаги этой компании, для потенциальных кредиторов. Зачем давать деньги взаймы "Газпрому", если он потом будет их разбазаривать, создавая безнадежные долги?" - задал вопрос эксперт.

Кроме того, по его словам, с граждан России снимается бремя долга.

"Люди не живут под угрозой того, что с них внезапно начнут этот долг взыскивать", - добавил Делягин.

Списание будет означать прямые экономические последствия для "Газпрома"

По мнению дагестанского экономиста Андрея Меламедова, ситуация с долгами даже в Чечне пока не ясна.

"Я бы не стал спешить с комментариями, пока решение чеченского суда не пройдет через все инстанции. До этого, на мой взгляд, мы имеем дело не с фактом, а с "протоколом о намерениях". Списали ли долги, висящие на абонентах более трех лет, или списали всё сразу и всем? Пока не ясно. И поэтому речь идет больше о намерениях, а не о конкретном результате", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Меламедов напомнил, что о списании просроченных долгов говорили и в других регионах, но до суда в Чечне "разговоры оставались разговорами".

"Возможно, этот суд сдвинет дело с мертвой точки. Но проблема в том, что сам "Газпром", похоже, эти долги безнадежными не считает. Они же годами требуют эти долги, считая, что срок давности - это не основание для списания", - отметил он.

Если же списание произойдет, то это будет означать прямые экономические последствия для "Газпрома" - он лишится девяти миллиардов рублей, отметил Меламедов. "Или десятков миллиардов, если это решение станет прецедентом, и другие регионы начнут действовать по примеру Чечни", - также сказал он.

Будут, по его мнению, и косвенные последствия, например, для ТЭЦ, которые из-за больших долгов могут быть признаны банкротами.

"У нас многие коммунальные службы оказываются хроническими должниками. И единственная причина - невозможность погасить долги перед газовыми компаниями. Есть разница - долг в 100 миллионов числится за ТЭЦ или в 30 миллионов. Если в 30 миллионов, то компания может изыскать способы и как-то погасить долг", - пояснил эксперт.

В целом, по его словам, для любого региона плохо иметь долги. "В свое время "Газпром" обещал свернуть кампанию газификации высокогорных сел в Дагестане, потому что республика за газ не платит. То есть долги могут стать поводом для сворачивания программы газификации", - сказал Меламедов.